Gloria Kotnik tiha kandidatka za olimpijsko medaljo

Do nepremagljivosti ji manjka še ena sezona

25. januar 2018 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nekdo bo moral narediti red tudi v slovenskem deskanju," poudarja Aco Sitar, trener deskarke Glorie Kotnik, ki težko razume, da si mora njegova varovanka sama plačevati treninge.

Potem ko je v soboto na Rogli Gloria Kotnik s 4. mestom postavila izid kariere, od predsednika zbora za deskanje pri SZS-ju Sama Štanteta ni prejela čestitke, kar jo je precej prizadelo. Tudi trener Kotnikove Aco Sitar je bil v pogovoru za MMC kritičen: "V slovenskem deskanju ne odloča stroka in ne znanje, pač pa nekateri starši, vključno z omenjenim gospodom, ki so po mojem mnenju uničili podmladek, zato o tem nima smisla izgubljati besed. Nekdo bo nekoč moral narediti red, kar pa ne bo kmalu, ker nekaj denarja jim pa očitno še kapne, da se tako krčevito oklepajo funkcij. Gloria se je morala zaposliti, da si pokriva stroške treningov in tekem, medtem imajo nekateri plačano vse, pa imajo vsaj letos manj uvrstitev v finalne vožnje."

V tej zimi je preboj 29-letne Velenjčanke očiten. "Že dalj časa dobro in hitro deska, ampak jo je bolečina v poškodovanem kolenu velikokrat presekala in je delala napake, tako da ni nobene vožnje odpeljala optimalno. Med lansko in letošnjo sezono sploh ni imela premora in sva že zelo zgodaj začela delati na tehniki, ki nikoli ni bila slaba. Ko bo tehniko s prostih voženj zmožna uveljaviti med vratci, bo nepremagljiva, zato pa ji manjka še ena sezona."

Sitarja ni med potniki na OI

"Po poškodbi pred tremi leti jo je bilo dolgo nekoliko strah hitrosti, zato ni napredovala hitreje. Zdaj je s pomočjo trenerja za fizično pripravo Mitje Bračiča zares odlično pripravljena in se počuti močno in je ni strah hitrosti," na to temo še dodaja Sitar, ki je tudi prepričan, da bi lahko njegova varovanka februarja kandidirala za olimpijsko medaljo: "Je tihi kandidat za medaljo, to nakazujejo njene vožnje, kar je dokazala s četrtim mestom v soboto na Rogli in v nedeljo z najhitrejšo prvo kvalifikacijsko vožnjo. Moje mnenje je, da je zmožna osvojiti medaljo, zato je nujno, da grem jaz z njo v Pjongčang, žal pa za zdaj nisem na spisku."

"Slovenska reprezentanca preslabo organizirana"

Da se je Gloria Kotnik ločila od reprezentance in izbrala samostojno pot, je po mnenju Aca Sitarja veliko pripomoglo k napredku. "Vsekakor je samostojna pot prava stvar. Slovenska reprezentanca je preslabo organizirana, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev. Sponzorji ne stojijo v vrsti. Z Glorio sodelujem že četrto leto, drug drugega sva se navadila in veva, kako funkcionirava. Njena predanost deskanju in nekoliko večje možnosti so pripomogli k napredku. Pri tem so pomagale tudi Allflex plošče (gre za antivibracijsko ploščo, pripeto na desko med okovjem in desko, op. a.), ki so ji zaradi njenega načina deskanja pisane na kožo."

T. O.