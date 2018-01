Goran Janus napovedal boj za medaljo v Oberstdorfu

15. januar 2018 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Moji skoki so se kar izboljšali na Kulmu, posebej v petek mi je bilo v užitek skakati na letalnici," je pred svetovnim prvenstvom v poletih optimističen Peter Prevc.

Poleg Petra Prevca bodo slovenske barve na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu zastopali še Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen Prevc, Tilen Bartol in Žiga Jelar, ki so nastopili konec preteklega tedna že na tekmi svetovnega pokala na letalnici na Kulmu, zaradi slabe forme pa bosta tokrat manjkala odlična letalca Robert Kranjec (leta 2012 svetovni prvak v Vikersundu) in Jurij Tepeš.

Že treningi bodo zanimivi

"Z lahkoto sem se odločil za ekipo za svetovno prvenstvo, saj so se omenjeni med trideseterico uvrščali na novoletni turneji, in če si tam uspešen, si tudi na letalnicah. Vesel sem, da bomo lahko nastopili s peterico zaradi branilca naslova Petra Prevca, v Nemčijo pa bomo odpeljali šest skakalcev, tako da bodo zanimivi že treningi. Cilj ekipe je medalja in temu smo zavezani," je povedal Janus.

Tisti občutek, ko te zrak začne dvigati

Prevc bo torej branil naslov prvaka. Zadnji konec tedna je na Kulmu dobil nekaj pravih občutkov: "Posebej v petek mi je bilo v užitek skakati na letalnici, ko te zrak začne dvigati in najdeš dodatno motivacijo in sproščenost. Kar zadeva olimpijske igre, pa je treba najprej počakati na imenovanje v reprezentanco, potem pa še na tehniko in svoje skakanje, šele nato pride vse drugo."

Damjan besen, ker so ga diskvalificirali

Najizkušenejši v reprezentanci je 34-letni Damjan, ki je bil v drugi seriji sobotne tekme na Kulmu diskvalificiran. "Odlično sem se počutil tam, razen po tem, ko sem bil diskvalificiran. Če bi goljufal, bi bilo drugače, toda ni bilo tako in sem bil kar besen, ko so mi črtali dosežek zaradi premajhne prepustnosti dresa. Vse bom naredil, da se kaj takega ne zgodi več. Težko je napovedovati medaljo na SP-ju. Rad bi užival, kot sem na Kulmu, kjer je bila edina črna stvar diskvalifikacija."

Kvalifikacije v četrtek

Preostala četverica bo prvič doslej nastopila na SP-ju v poletih. Semenič je dejal, da želi čim bolj uživati, poudaril pa je, da mora najprej še priti v ekipo, ki je zelo izenačena. Domen Prevc je zadovoljen, ker so se skoki in uvrstitve izboljšali. "Lažje mi gre na letalnici, če bi delal take skoke na običajnih skakalnicah, se ne bi uvrstil med prvih 30. Za 230 metrov pa še manjka kaj na mizi, kar pa se tudi popravlja med vadbo."

Letošnje svetovno prvenstvo prvenstvo v poletih se bo s kvalifikacijami začelo v četrtek, v petek in soboto so na programu štiri serije za posamični naslov, v nedeljo pa bo še ekipna tekma.

T. O.