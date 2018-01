Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jevgenija Tarasova in Vladimir Morozov sta blestela v prostem programu. Foto: Reuters Dodaj v

Grmova uspešna v kratkem programu na evropskem prvenstvu

Tarasova in Morozov ubranila naslov

18. januar 2018 ob 21:20

Daša Grm je uspešno prestala uvodni nastop na evropskem prvenstvu v Moskvi. Celjanka je za kratki program dobila oceno 47,40 in si zagotovila nastop v prostem programu, v katerem bo drsalo 24 najboljših po kratkem programu.

Prosti program za dekleta bo na sporedu v soboto popoldne. Grmova je najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih dosegla leta 2011, ko je bila 20. Dvajseta je bila tudi v današnjem kratkem programu, v katerem so se najbolj izkazale Rusinji Alina Zagitova (80,27) in Jevgenija Medvedjeva (78,57) ter Italijanka Carolina Kostner (78,30).

Jevgenija Tarasova in Vladimir Morozov sta znova evropska prvaka v konkurenci športnih parov. Ruska umetnostna drsalca sta konkurenco prepričljivo premagala z brezhibnim nastopom v večernem prostem programu.

Tarasova in Morozov sta tako ubranila naslov evropskih prvakov med športnimi pari, ki sta ga prvič osvojila lani na EP-ju v Ostravi. Rusa, ki sta par tako na ledenih ploskvah kot tudi zasebno, sta imela v sredo v kratkem programu smolo, saj je Tarasova padla, sodniki pa so ju potisnili na peto mesto z majhnimi možnostmi za preboj na stopničke.

Danes sta prikazala brezhibno predstavo, plesala sta na glasbeno podlago Candyman Christine Aguilera, ter z najboljšim izkupičkom 151,23 točke, kar je njun osebni rekord, osvojila skupaj 221,60 točke za še drugi zaporedni naslov. Tudi drugo in tretje mesto sta zasedla ruska para. Druga sta bila Ksenija Stolbova in Fedor Klimov (211,01), tretje mesto je pripadlo dvojcu Natalja Zabijako in Aleksander Enbert (210,18).

Največja osmoljenca v finalu sta bila Francoza Vanessa James in Morgan Cipres, ki sta vodila po kratkem programu, vendar pa s finalnim nastopom nista prepričala sodnikov, tako da sta pristala na nehvaležnem četrtem mestu, stopničke pa zgrešila za 0,1 točke.

