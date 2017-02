Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lara Gut načrtuje vrnitev na bele strmine na začetku naslednje zime. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gutova uspešno prestala operacijo kolena

Rekonstruirali so ji kolenske vezi

23. februar 2017 ob 18:00

St. Moritz - MMC RTV SLO

Lara Gut je v ponedeljek v Ženevi uspešno prestala operacijo poškodovanega kolena in je že začela rehabilitacijo.

Švicarska alpska smučarka je na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu osvojila bron na superveleslalomu, potem pa je na ogrevanju pred kombinacijskim slalomom padla in huje poškodovala koleno.

Rekonstruirali so ji kolenske vezi in popravili raztrgani meniskus. Zahvalila se je osebju v bolnišnici Hopital de La Tour v Ženevi, pa tudi vsem, ki so jo v dneh od poškodbe s sporočili spodbujali, da se bo čim prej vrnila na smuči.

Gutova je v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu, zbrala je 1.023 točk in bi se lahko vmešala v boj z vodilno Mikaelo Shiffrin (1.023 točk), zdaj pa bo zelo verjetno ostala brez vrhunskih uvrstitev. Na četrtem mestu je Ilka Štuhec (785 točk), ki ima zdaj lepe možnosti za preboj na drugo mesto. Gutova je tretja v seštevku veleslaloma, druga v seštevku smuka in vodilna v superveleslalomu, kjer je zbrala 300 točk. Tina Weirather jih je zbrala 256, Štuhčeva pa 190. Do konca so še trije superveleslalomi.

