Hirscher dobil vrnjeno tisto, kar je izgubil v soboto

10. december 2017 ob 08:18,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 13:14

Val d'Isere - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru. V močnem sneženju je Avstrijec v finalu pridobil sedem mest.

To je 47. Hirscherjeva zmaga kariere, 21. slalomska. Že na sobotnem veleslalomu je bil blizu zmagi, saj je vodil po prvi vožnji, a se je po moral po napakah v finalu zadovoljiti s tretjim mestom.

Drugo mesto je z zaostankom 30 stotink osvojil Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tretji je bil Šved Andre Myhrer, ki je zadržal mesto po prvi vožnji, medtem ko je vodilni Stefano Gross nazadoval na šesto mesto.

Štefan Hadalin je na progi Face de Bellevarde osvojil 16. mesto in prvič v sezoni dobil tudi slalomske točke. Na prvi progi je s številko 47 ujel finalni nastop, v katerem je s tretjim časom proge pridobil 14 mest.

Čez noč je zapadlo 30 centimetrov snega, tudi med tekmo je močno snežilo, a so organizatorji vztrajali, da izpeljejo tekmo. V finalu se je vrstni red močno premešal, kar je bilo pričakovati ne le zaradi vremenskih razmer, ampak tudi zaradi majhnih zaostankov po prvi vožnji, saj je bilo v eni sekundi 14 smučarjev.

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:41,94 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,30 3. A. MYHRER ŠVE 0,40 4. M. MATT AVT 0,55 5. J. NORDBOTTEN NOR 0,69 6. S. GROSS ITA 0,76 7. F. DOPFER NEM 0,95 8. M. HARGIN ŠVE 1,06 9. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,16 . M. SCHWARZ AVT 1,16 11. C. HIRSCHBUEHL AVT 1,18 12. J. LIZEROUX FRA 1,19 13. J. B. GRANGE FRA 1,34 14. L. MEILLARD ŠVI 1,56 15. L. K. HAUGEN NOR 1,78 16. Š. HADALIN SLO 1,92 Vrstni red po 1. vožnji: 1. S. GROSS ITA 49,00 2. M. MATT AVT +0,19 3. A. MYHRER ŠVE 0,21 4. M. HARGIN ŠVE 0,38 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,41 6. S. FOSS SOLEVAAG NOR 0,42 7. F. DOPFER NEM 0,53 8. M. HIRSCHER AVT 0,55 9. A. PINTURAULT FRA 0,62 10. J. LIZEROUX FRA 0,63 ... 30. Š. HADALIN SLO 2,07 Odstop: Grošelj, Kranjec, Mölgg, ... Svetovni pokal skupno (8/37): 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 285 točk 2. M. HIRSCHER AVT 274 3. K. JANSRUD NOR 249 4. A. L. SVINDAL NOR 245 5. B. FEUZ ŠVI 208 6. A. PINTURAULT FRA 199 7. V. KRIECHMAYR AVT 198 8. A.-A. KILDE NOR 145 9. M. MAYER AVT 142 10. H. REICHELT AVT 141 ... 34. Ž. KRANJEC SLO 54 50. Š. HADALIN SLO 34 55. M. ČATER SLO 30 63. B. KLINE SLO 20 Slalom (2/10): 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 160 točk 2. M. HIRSCHER AVT 114 3. F. NEUREUTHER NEM 100 4. M. HARGIN ŠVE 92 5. M. MATT AVT 68 6. S. FOSS SOLEVAAG NOR 65 7. A. MYHRER ŠVE 60 8. L. MEILLARD ŠVI 58 9. S. GROSS ITA 53 10. F. DOPFER NEM 52 ... 23. Š. HADALIN SLO 15

T. O.