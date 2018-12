Pred Marcelom Hirscherjem sta po zmagah v svetovnem pokalu le še Ingemar Stenmark (86) in Lindsey Vonn (82). Foto: Reuters Thibaut Favrot je poskrbel za presenečenje večera z drugim mestom. Foto: Reuters Žan Kranjec je tako kot lani izpadel v šestnajstini finala. Foto: Reuters VIDEO Kranjec: Vedno mi nekaj z... VIDEO Hirscher v finalu ugnal F... VIDEO Brennsteiner z odlično dr... Dodaj v

Hirscher nepremagljiv še v paralelnem veleslalomu

Kranjec izpadel v šestnajstini finala

17. december 2018 ob 18:15,

zadnji poseg: 17. december 2018 ob 19:36

Alta Badia - MMC RTV SLO

Marcel Hirscher je v Alti Badii dobil še paralelni veleslalom in se z 62. zmago v svetovnem pokalu izenačil z rojakinjo Annemarie Moser-Pröll.

Dolomitska turneja alpskih smučarjev se je končala s paralelno tekmo, ki so jo v Alti Badii izvedli četrto leto zapored. Hirscher na prejšnjih izvedbah ni blestel, a tokrat je v tako sijajni formi, da ga ta format tekmovanja in predvsem proga s krajšimi razdalji med vratci nista motila. V polfinalu je bil boljši od lanskega zmagovalca te tekme Mattsa Olssona, v finalu pa je za 14 stotink ugnal presenetljivega Francoza Thibauta Favrota, ki je med drugim izločil tudi Henrika Kristoffersena in Alexisa Pinturaulta.

Rdeča proga hitrejša

V boju za tretje mesto je bil Pinturault za 18 stotink hitrejši od Olssona. V šestnajstini finala je vsak smučar nastopi dvakrat, od osmine finala pa le po enkrat. Rdeča proga je bila hitrejša in nosilci, ki so lahko izbirali progo, so to prednost s pridom unovčili. V šestnajstini finala so se Maxu Franzu v povratnem dvoboju prehitro odprla vrata, kar je povzročilo nekaj zmede in slabe volje, potem ko so organizatorji naknadno presodili, da se je v osmino finala prebil Tommy Ford, ne pa Franz.

Kranjcu paralelne tekme ne ležijo

Žan Kranjec (šesti nosilec) se je v šestnajstini finala tako kot lani meril s Stefanom Brensteinerjem, spet pa je bil Avstrijec boljši. Na rdeči progi je bil Kranjec za 31 stotink boljši, toda na modri progi je zapravil vso prednost in Brennsteiner se je z 18 stotinkami naskoka prebil v osmino finala, kjer pa ga je ustavil Gino Caviezel. Tekma je potekala v spodnjem delu proge Gran Risa, na kateri je v nedeljo na klasičnem veleslalomu premočno slavil Hirscher (Kranjec je bil deveti).

"Vedno nekaj zmanjka. Vsaka malenkost šteje in malenkosti me pokopljejo. Tokrat je bil usoden drugi skok. Treba bo odvoziti brez napak, če želiš uspeti," je poudaril Kranjec.

Finale:

HIRSCHER (AVT/1) - FAVROT (FRA/26)

Za 3. mesto:

PINTURAULT (FRA/3) - OLSSON (ŠVE/4)

Za 5. mesto:

LUITZ (NEM/8) - CAVIEZEL (ŠVI/22)

Za 7. mesto:

KILDE (NOR/28) - KRISTOFFERSEN (NOR/2)

Polfinale:

HIRSCHER (AVT/1) - OLSSON (ŠVE/4)

PINTURAULT (FRA/3) - FAVROT (FRA/26)

Četrtfinale, tabela (zmagovalci v krepkem tisku):

HIRSCHER (AVT/1) - LUITZ (NEM/8)

KILDE (NOR/28) - OLSSON (ŠVE/4)

PINTURAULT (FRA/3) - CAVIEZEL (ŠVI/22)

KRISTOFFERSEN (NOR/2) - FAVROT (FRA/26)

Osmina finala:

HIRSCHER (AVT/1) - JANSRUD (NOR/17)

TUMLER (ŠVI/24) - LUITZ (NEM/8)

NESTVOLD-H.(NOR/12) - KILDE (NOR/28)

FORD (ZDA/13) - OLSSON (ŠVE/4)

PINTURAULT (FRA/3) - MÖLGG (ITA/14)

CAVIEZEL (ŠVI/22) - BRENNSTEINER (AVT/27)

FAVROT (FRA/26) - FAIVRE (FRA/10)

KRISTOFFERSEN (NOR/2) - DE ALIPRANDINI (ITA/15)

Šestnajstina finala:

HIRSCHER (AVT/1) - LEITINGER (AVT/32)

JANSRUD (NOR/17) - TONETTI (ITA/16)

MUFFAT J. (FRA/9) - TUMLER (ŠVI/24)

LUITZ (NEM/8) - SCHWARZ (AVT/25)

FELLER (AVT/5) - KILDE (NOR/28)

NESTVOLD-HAUGEN (NOR/12) - ODERMATT (ŠVI/21)

FORD (ZDA/13) - FRANZ (AVT/20)

OLSSON (ŠVE/4) - TRIKIČEV (RUS/29)

PINTURAULT (FRA/3) - COCHRAN-S. (ZDA/30)

MÖLGG (ITA/14) - MAYER (AVT/19)

FANARA (FRA/11) - CAVIEZEL (ŠVI/22)

KRANJEC (SLO/6) - BRENNSTEINER (AVT/27)

MEILLARD (ŠVI/7) - FAVROT (FRA/26)

FAIVRE (FRA/10) - ZURBRIGGEN (ŠVI/23)

DE ALIPRANDINI (ITA/15) - KRIECHMAYR (AVT/18)

KRISTOFFERSEN (NOR/2) - SCHÖRGHOFER (AVT/31)

T. O.