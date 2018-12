Na prvih dveh mestih veleslaloma v Val d'Iseru je znana naveza Marcel Hirscher-Henrik Kristoffersen, tretje mesto pa je osvojil Šved Matts Olsson. Foto: EPA Izjemno zahtevna proga Face de Bellevarde v Val d'Iseru je bila izziv za veleslalomsko elito. Žan Kranjec se je s tem izzivom izjemno spopadel na prvi progi, na drugi pa je imel le 28. čas in tako je z 2. zdrsnil na 9. mesto. Foto: EPA VIDEO Nastopi zadnjih štirih fi... VIDEO Val d'Isere: Smučanje Hir... Dodaj v

Hirscher pri številki 60, Kranjec v finalu zapravil oder

Na prvi progi Žan Kranjec počasnejši samo od Hirscherja

8. december 2018 ob 09:22,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 13:40

Val d'Isere - MMC RTV SLO

Žan Kranjec je imel v Val d'Iseru lepo izhodišče, da se drugič prebije na zmagovalni oder tekme svetovnega pokala, toda v finalu je spet smučal slabše in končal na 9. mestu.

Z lahkoto je zmagal Marcel Hirscher, kar je že njegova 60. zmaga v svetovnem pokalu (29. veleslalomska), s tem pa je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Konkurenco je "stresel" za debelo sekundo. Drugi je bil Henrik Kristoffersen, tretji pa Matts Ollsson.

Zahtevno tekmo še otežilo sneženje

Na prvi progi je bil od Kranjca hitrejši le Hirscher, ki je odprl eno najtežjih tekem v svetovnem pokalu in imel v zahtevnih razmerah (sneženju in slabi vidljivosti) vsaj na pogled kar nekaj težav, a očitno je bil izjemno hiter. Kranjec je s številko pet odlično opravil nalogo, zaostajal je 71 stotink.

Hirscherja občutki prevarali

Kot je povedal Hirscher, je bilo treba na tej progi najti kompromis: po eni strani ohranjati visoko linijo, po drugi pa pustiti smuči teči. Avstrijskemu mojstru je to tudi v finalu uspelo izjemno, čeprav je priznal, da ni imel najboljšega občutka, Kranjcu pa se je finalni nastop podobno kot v Beaver Creeku (tam je z 9. zdrsnil na 26. mesto) ponesrečil in je izgubil sedem mest.

Hirscher gospodar Val d'Isera

Deveto mesto je za Kranjca še vedno njegova najboljša uvrstitev v Val d'Iseru. Precej bolj domač je s tem prizoriščem v Savojskih Alpah seveda Hirscher, saj je današnja zmaga že sedma. Decembra 2009 je v Val d'Iseru tudi prvič premagal vso konkurenco, najboljši Slovenec je bil takrat Aleš Gorza, 19.

V nedeljo še slalom

Štefan Hadalin je s številko 45 osvojil 38. mesto. Na precej zmehčani progi bi težko iztžil boljši rezultat. Več si seveda obeta od nedeljskega slaloma. Presenetljivi zmagovalec veleslaloma v Beaver Creeku Stefan Luitz je končal povsem pri repu finalistov.

Izidi: 1. M. HIRSCHER AVT 1:42,99 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +1,18 3. M. OLSSON ŠVE 1,31 4. A. PINTURAULT FRA 1,46 5. L. MEILLARD ŠVI 1,54 6. T. FORD ZDA 1,69 7. M. ODERMATT ŠVI 1,72 8. R. TONETTI ITA 1,79 9. Ž. KRANJEC SLO 2,10 10. M. FAIVRE FRA 2,16 11. M. FELLER AVT 2,22 12. E. READ KAN 2,49 13. F. ZUBČIĆ HRV 2,56 14. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,58 15. A. SCHMID NEM 2,59 Izidi prve proge: 1. M. HIRSCHER AVT 52,41 2. Ž. KRANJEC SLO +0,71 3. M. OLSSON ŠVE 0,99 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,20 5. A. PINTURAULT FRA 1,31 6. L. MEILLARD ŠVI 1,36 7. M. FELLER AVT 1,44 8. T. FANARA FRA 1,60 . M. FAIVRE FRA 1,60 . S. LUITZ NEM 1,60 11. T. FORD ZDA 1,77 12. M. ODERMARTT ŠVI 1,87 . L. K. HAUGEN NOR 1,87 14. V. MUFFAT-JEANDET FRA 1,90 15. R. LEITINGER AVT 1,92 ... 38. Š. HADALIN SLO 3,30 Svetovni pokal skupno (7/41): 1. M. HIRSCHER AVT 280 2. M. FRANZ AVT 238 3. M. CAVIEZEL ŠVI 227 4. V. KRIECHMAYR AVT 211 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 210 6. A. L. SVINDAL NOR 197 7. B. FEUZ ŠVI 178 8. K. JANSRUD NOR 163 9. D. PARIS ITA 152 10. M. MAYER AVT 120 ... 37. K. KOSI SLO 45 43. Ž. KRANJEC SLO 34 76. Š. HADALIN SLO 13 . B. KLINE SLO 13 82. M. ČATER SLO 11 Veleslalom (2/9): 1. M. HIRSCHER AVT 180 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 130 3. S. LUITZ NEM 100 . M. OLSSON ŠVE 100 5. L. MEILLARD ŠVI 90 6. A. PINTURAULT FRA 68 7. R. TONETTI ITA 64 8. M. FAIVRE FRA 62 9. T. TUMLER ŠVI 60 10. T. FORD ZDA 56 ... 14. Ž. KRANJEC SLO 34

