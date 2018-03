Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je že več let najboljši smučar na svetu. Foto: Reuters Dodaj v

Hirscher znova vodi z veliko prednostjo, Hadalin 28.

Žan Kranjec na 42. mestu brez finala

4. marec 2018 ob 09:15,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 11:06

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

V Kranjski Gori je danes na sporedu slalom za svetovni pokal, zmagovalec včerajšnjega veleslaloma Marcel Hirscher bo v finalu branil prednost 82 stotink pred Henrikom Kristoffersenom.

Tretji je po prvi vožnji olimpijski zmagovalec Andre Myhrer (+0.99).

Avstrijec je v letošnji sezoni dobil šest od osmih slalomov, je pa na zadnjem na olimpijskih igrah odstopil. Če bo danes zmagal, bo osvojil še peti slalomski globus in si zagotovil rekordni sedmi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na štartu je bilo tudi šest Slovencev. Štefan Hadalin je ujel finale na 28. mestu, Žanu Kranjcu (42.) in Žanu Grošlju (54.) pa to ni uspelo. Aljaž Dvornik ni nastopil, debitanta Žan Špilar in Matevž Rupnik pa sta odstopila.

Druga vožnja bo ob 12.30. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 52,26 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,82 3. A. MYHRER ŠVE 0,99 4. M. MATT AVT 1,22 5. C. NOEL FRA 1,59 6. L. MEILLARD FRA 1,67 7. S. GROSS ITA 1,74 8. M. MÖLGG ITA 1,86 9. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,87 10. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,99 28. Š. HADALIN SLO 3,40 ------------ zunaj finala: ------------ 42. Ž. KRANJEC SLO 4,41 54. Ž. GROŠELJ SLO 5,86 A. Dvornik ni nastopil, Ž. Špilar in M. Rupnik pa sta odstopila Odstop: Yule, Pinturault ...

M. R.