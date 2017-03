Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Wendy Holdener je v vodstvu po prvi vožnji. Foto: EPA Sorodne novice Shiffrinova do 30. zmage v karieri, Drevova najbolje letos Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Holdenerjeva dve stotinki pred Shiffrinovo, hiter odstop Bucikove

Druga vožnja bo ob 22.00

11. marec 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 19:57

Squaw Valley - MMC RTV SLO

Pred selitvijo na finalno prizorišče v Aspen se alpske smučarke v Squaw Valleyju merijo še v slalomu. Po prvi vožnji vodi Wendy Holdener, Ana Bucik pa je odstopila že po treh vratih.

Shiffrinova si je po odstopu Veronike Velez Zuzulove še pred finalom zagotovila mali kristalni slalomski globus.

Prvi slovenski nastop je bil pri številki 15. Ani Bucik se je nastop v celoti ponesrečil, odstopila je že na začetku, ko je zajela količek. Maruša Ferk je prišla v cilj, a s precejšnjim zaostankom 4,80 sekunde je bila prepočasna za finale. Ilka Štuhec in Katarina Lavtar sta se odpovedali nastopu.

Tudi če Shiffrinova ne osvoji niti točke več, je globus njen, saj je ustvarila neulovljivo razliko. Američanka, aktualna olimpijska in svetovna slalomska prvakinja, ima 660 točk in vodi z zalogo 145 točk pred slovaško tekmovalko. Do konca sezone je na sporedu le še en slalom, na finalu sezone v Aspnu.

Shiffrinova se je vpisala tudi v zgodovino. Z osvojenimi štirimi slalomskimi globusi je postala tretja najboljša slalomistka vseh časov, izenačila se je z Marlies Schild, pred njima sta le Erika Hess s petimi in Vreni Schneider s šestimi slalomskimi globusi, za njima pa je Janica Kostelić s tremi.

Američanka je postala šele druga smučarka, ki je štiri slalomske globuse osvojila pred dopolnjenim 22. letom starosti. Ingemar Stenmark je štiri globuse osvojil star 21 let in 352 dni. Postala je tudi prva smučarka, ki je kar trikrat v istem letu, ko je postala svetovna slalomska prvakinja, osvojila tudi slalomski seštevek v svetovnem pokalu.

Moških tekem ta konec tedna ni. Finale svetovnega pokala v Aspnu bo potekal od srede do nedelje.

Vrstni red po prvi vožnji:

1. W. HOLDENER ŠVI 47,44 2. M. SHIFFRIN ZDA +0,02 3. P. VLHOVA SLK 0,42 4. S. STRACHOVA ČEŠ 0,72 5. B. SCHILD AVT 1,19 6. M. KIRCHGASSER AVT 1,48 7. C. COSTAZZA ITA 1,55 8. M. MEILLARD ŠVI 1,56 9. E. WIKSTRÖM ŠVE 1,89 10. M. GISIN ŠVI 2,04 Brez finala: 34. M. FERK SLO 4,80 Odstop: Loeseth, Velez Zuzulova, Bucik ...

Slalom (8/10): 1. M. SHIFFRIN ZDA 660 2. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 3. W. HOLDENER ŠVI 415 4. F. HANSDOTTER ŠVE 372 5. N. LOESETH NOR 362 6. P. VLHOVA SLK 311 7. S. STRACHOVA ČEŠ 282 8. B. SCHILD AVT 231 9. C. COSTAZZA ITA 161 10. K. TRUPPE AVT 143 12. A. BUCIK SLO 139 ... 27. M. FERK SLO 43 33. I. ŠTUHEC SLO 26 55. M. HROVAT SLO 3

Skupni vrstni red (32/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.423 2. I. ŠTUHEC SLO 1.145 3. S. GOGGIA ITA 1.057 4. L. GUT ŠVI 1.023 5. T. WORLEY FRA 796 6. F. BRIGNONE ITA 735 7. T. WEIRATHER LIE 681 8. W. HOLDENER ŠVI 652 9. V. REBENSBURG NEM 537 10. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 ... 34. A. DREV SLO 223 48. A. BUCIK SLO 147 57. M. FERK SLO 115 78. T. ROBNIK SLO 51 98. M. HROVAT SLO 19 132. K. LAVTAR SLO 2