IBU: Teja Gregorin v Vancouvru padla na dopinškem testu

Ob 13.00 novinarska konferenca Smučarske zveze

26. oktober 2017 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je sporočila, da je bila najboljša slovenska biatlonka Teja Gregorin pozitivna na dopinškem testu na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru.

Kot so zapisali pri IBU-ju, je so bili vzorci, zbrani 6. in 7. februarja 2010 v Whistlerju. Po analizi B-vzorca so potrdili vsebnost prepovedane substance GHRP – 2 metabolit.

Disciplinska komisija Mednarodnega olimpijskega komiteja bo primer obravnavala konec novembra. Po odločitvi te bo primer obravnaval še protidopinški odbor IBU-ja. Zdaj je Gregorinova suspendirana z vseh mednarodnih tekmovanj IBU-ja.

V Vancouvru je Gregorinova na individualni preizkušnji zasedla 36. mesto, v sprintu in zasledovanju je bila deveta, na tekmi s skupinskim startom peta, s štafeto pa je zasedla osmo mesto.

Do največjega uspeha v karieri je prišla na olimpijskih igrah pred tremi leti, ko je na zasledovalni tekmi osvojila bron. V Pjongčangu, kjer bodo letos olimpijske igre, je 37-letna biatlonka leta 2009 osvojila srebro v individualni preizkušnji, tri leta pozneje pa je bila v Ruhpoldingu članica mešane štafete, ki je postala svetovni podprvak.

Smučarska zveza Slovenije je medtem za ob 13.00 sklicala novinarsko konferenco, na kateri bodo spregovorili o kršenju protidopinških pravil.

