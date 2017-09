Ilka Štuhec s "čisto glavo" v novo sezono

Štuhčeva trenutno na pripravah v Čilu

15. september 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Smučarska zveza Slovenije in najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec sta uskladili podrobnosti glede pogodbe za novo sezono, katere vrhunec bodo olimpijske igre v Južni Koreji februarja prihodnje leto.

"Veseli smo, da smo dosegli dogovor, ki bo Ilki omogočal vse potrebne pogoje za nemoteno pripravo in nastopanje na tekmah najvišjega ranga," je sporočil predsednik zbora panoge za alpsko smučanje Iztok Klančnik.

Zadovoljna je tudi Ilka Štuhec, ki je iz Čila sporočila: "Sklenitev pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije je eno ključnih poglavij letošnjega poletja, zato me veseli, da smo dosegli dogovor. Ta meni in moji ekipi omogoča boljše pogoje za treniranje in tekmovanje na najvišji ravni ter ne nazadnje doseganje vrhunskih rezultatov. Zdaj sem lahko popolnoma osredotočena na izjemno pomemben zaključni del priprav in prihajajočo sezono. S skupnimi močmi lahko dosežemo največ, zato se pozitivnega sodelovanja z zvezo nadejam tudi v prihodnosti."

V lanski sezoni 13 zmag

Mariborčanka je v pretekli sezoni zbrala 13 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, sedem zmag, v St. Moritzu je postala svetovna prvakinja v smuku, sezono svetovnega pokala pa končala z osvojenim malim smukaškim globusom in drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred njo se je uvrstila le Američanka Mikaela Shiffrin.

Trenutno je v Čilu, v La Parvi, kjer formo pili tudi s člani slovenske moške reprezentance za hitre reprezentance.

A. V.