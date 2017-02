Ilka Štuhec zdržala pritisk in osvojila mali globus

Drugi čas superveleslaloma in deseti slaloma

26. februar 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 14:14

Crans Montana - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je v Crans Montani osvojila tretje mesto na kombinaciji, kar je bilo dovolj, da je v tej disciplini postala zmagovalka svetovnega pokala! Izšlo se je za 20 točk.

Najboljša na nedeljski preizkušnji Mikaela Shiffrin je bila v senci dvoboja med Štuhčevo in Federico Brignone. Italijanka je odlično odpeljala slalom in Ilka Štuhec, ki je imela po superveleslalomu pred Brignonejevo sekundo in 29 stotink zaloge, ni smela preveč taktizirati. Slalom je odpeljala v slogu izkušene mojstrice in se v cilju veselila izjemnega uspeha.

V igri še za dva mala globusa

Postala je šesta slovenska smučarka z malim globusom (B. Križaj, R. Petrovič, M. Svet, Š. Pretnar, T. Maze) in spet so tekle solze sreče. Na vprašanje, kaj se ji podi po glavi, je Ilka Štuhec odgovorila: "Vse in nič. Vedela sem, da moram dobro odpeljati slalom in bolj kot ne sem to uspešno storila." Izjemna slovenska smučarka je tudi v igri za mala globusa v smuku in superveleslalomu: "O tem nočem razmišljati. Veliko tekem je še, pokazati moram le svoje najboljše vožnje."

Dvakrat komaj ujela vrata

Tekma je bila psihično zelo naporna. Na superveleslalomu je imela Ilka Štuhec na zahtevnem terenu in zaviti postavitvi (ter v slabši vidljivosti kot na sobotnem smuku) precej težav, imela pa je tudi malo informacij s proge, saj je smučala s številko tri, pri čemer sta obe tekmovalki pred njo, tudi Maruša Ferk, odstopili. Dvakrat je komaj ujela naslednja vrata, zato so si njeni navijači močno oddahnili, ko je prišla v cilj. Odstopila je tudi Michaela Kirchgasser, ki je imela še možnosti za kombinacijski globus.

Goggia kar ni mogla verjeti

Hitreje od Ilke Štuhec je (ob boljši vidljivosti) smučala le Sofia Goggia, ki v cilju ni mogla verjeti, da je postavila najboljši čas, saj je imela očitno slab občutek. A tako je bilo pri vseh tekmovalkah. Tudi Federica Brignone je naredila večjo napako, se ulegla na sneg, a se rešila. Njeno deveto mesto je samo še stopnjevalo napetost pred slalomom. V boj za "etapno zmago" se je vmešala tudi Mikaela Shiffrin (zaostanek po superveleslalomu le 1,30 sekunde), ki pa za mali globus ni imela več možnosti.

Shiffrinova "super vesela" za Ilko

21-letna Shiffrinova je imela pričakovano najboljši slalomski čas in se je veselila že 29. zmage v svetovnem pokalu. Z vrha je na srečo Štuhčeve izpodrinila Brignonejevo. Ilka Štuhec večjih napak ni delala, imela je 10. čas slaloma. Shiffrinova je v cilju privoščila uspeh Ilki Štuhec: "Sijajno! Zelo zadovoljna sem bila s superveleslalomom, saj sem imela ugodno izhodišče. Dobro sem se počutila tudi na slalomu. Super vesela sem za Ilko in mali globus. V odlični formi je in tudi zato sem se odločila, da danes nastopim, saj bo imela v boju za veliki kristalni globus do konca sezone Ilka dve tekmi (v Južni Koreji) več."

Super G + slalom: 1. M. SHIFFRIN ZDA 2:07,16 2. F. BRIGNONE ITA +0,70 3. I. ŠTUHEC SLO 0,85 4. M. M. GAGNON KAN 0,89 5. R. HAASER AVT 1,45 6. W. HOLDENER ŠVI 1,54 7. R. MOWINCKEL NOR 1,66 8. S. GOGGIA ITA 1,89 9. M. BASSINO ITA 2,00 10. M. TVIBERG NOR 2,23 11. M. GISIN ŠVI 2,27 12. R. SCHNEEBERGER AVT 2,52 13. E. KAPPAUERER AVT 2,75 14. M. SCHMOTZ NEM 3,61

Vrstni red po superveleslalomu: 1. S. GOGGIA ITA 1:20,69 2. I. ŠTUHEC SLO +0,36 3. M. M. GAGNON KAN 0,58 4. S. VENIER AVT 0,63 5. R. MOWINCKEL NOR 0,77 6. R. HAASER AVT 0,94 7. M. SHIFFRIN ZDA 1,30 8. M. BASSINO ITA 1,42 9. F. BRIGNONE ITA 1,65 10. E. CURTONI ITA 1,80 11. M. TVIBERG NOR 1,96 12. W. HOLDENER ŠVI 2,03 13. R. SCHNEEBERGER AVT 2,16 14. L. ROSS ZDA 2,19

Svetovni pokal skupno (29/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.323 2. I. ŠTUHEC SLO 1.025 3. L. GUT ŠVI 1.023 4. S. GOGGIA ITA 821 5. T. WORLEY FRA 736 6. T. WEIRATHER LIE 640 7. W. HOLDENER ŠVI 632 8. F. BRIGNONE ITA 594 9. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 515 10. N. LOESETH NOR 499 ... 37. A. DREV SLO 178 44. A. BUCIK SLO 147 56. M. FERK SLO 110 81. T. ROBNIK SLO 40 96. M. HROVAT SLO 19 128. K. LAVTAR SLO 2 Svetovni pokal - kombinacija (3/3): 1. I. ŠTUHEC SLO 240 2. F. BRIGNONE ITA 220 3. W. HOLDENER ŠVI 140 4. M. KIRCHGASSER AVT 105 5. M. GISIN ŠVI 104 6. M. SHIFFRIN ZDA 100 M. M. GAGNON KAN 100 8. S. GOGGIA ITA 92 9. R. MOWINCKEL NOR 67 . M. FERK SLO 67

T. O.