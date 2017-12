Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Pred novoletno turnejo skakalce čaka še državno prvenstvo (v soboto v Planici), favorit naj bi bil Tilen Bartol. Foto: BoBo Peter Prevc je v izjemni sezoni 2015/16 osvojil tudi zlatega orla, a tokrat gotovo ne sodi med favorite novoletne turneje. Foto: BoBo Dodaj v

Janus: Smo bolj v ozadju in počasi ščipamo naprej

Ekipa za novoletno turnejo bo znana v četrtek

20. december 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na novoletni turneji štirih skakalnic imajo mesta za nastop v slovenski ekipi za zdaj zagotovljena Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič in Žiga Jelar. Trener Goran Janus pravi, da konkretnih ciljev ni.

"Te dni je v Planici idilično trenirati. Pridno bomo izkoristili priložnost in se skušali čim bolje pripraviti. Ekipo bom do konca določil po četrtkovem treningu. Seveda me zanimajo rezultati med deseterico. Glede na 'nokavt' sistem, po katerem potekajo tekme, in glede na to, da so letos razlike izjemno majhne, bo zelo težko. Mi smo bolj v ozadju in počasi ščipamo naprej," je na novinarski konferenci povedal Janus.

Damjan želi na vseh tekmah v finale

Najuspešnejši slovenski skakalec te zime Jernej Damjan pred sezono sicer ni pričakoval, da bo prva violina reprezentance, a je, kot pravi, vseeno upal in bil pripravljen tudi na to. "Še naprej se trudim biti čim bolj sproščen. Počutim se dobro, tudi občutki so v redu, kar sem si potrdil po današnjem treningu v Planici," je dejal Damjan in o ciljih za novoletno turnejo dodal:

"Moj prvi cilj je, da bi pridno zbiral točke in se prav na vsaki tekmi turneje uvrstil v finale. Čeprav sem že v sezoni 2004/05 prvič nastopil na turneji, mi do zdaj namreč to še ni uspelo. Seveda pa je moj cilj na vsaki tekmi uvrstitev med najboljšo deseterico."

Prevc prepričan, da gre na bolje

Tudi Peter Prevc, ki je v sezoni 2015/16 osvojil zlatega orla za skupno zmago na turneji, ima kljub nihanjem v skokih mesto v ekipi že zagotovljeno. "Ne vem, česa posebnega bržkone ne morem pričakovati. Najbrž bo še naprej tako, kot je bilo do zdaj. A dejstvo je, da gredo moji skoki na bolje, četudi se to pri rezultatih morda še ne pozna. V tem premoru do turneje bom skušal korak za korakom delati in utrjevati spremembe," je dejal najstarejši od bratov Prevc in dodal: "Nimam neke želje po rezultatu, imam pa veliko željo po dobrih skokih. Če dobro skačeš, rezultat pride sam po sebi. Moj največji cilj je izboljšati skoke."

Bartol prvi favorit za državni naslov

Skakalce pred novoletno turnejo čaka še državno prvenstvo, ki bo v soboto v Planici, kjer pa naslova ne bo branil Damjan, saj se je po posvetu s trenerji odločil, da si bo do turneje vzel nekoliko daljši premor in več časa namenil regeneraciji. Fantje pravijo, da je, sodeč po treningih v dolini pod Poncami, prvi favorit za naslov Tilen Bartol. "Državni naslov ni moj primaren cilj, temveč je moj glavni cilj, da se mi na jutrišnjem treningu uspe prebiti v ekipo za turnejo. Resda sem danes dobro skakal, a se ne bom preveč sekiral, če mi na državnem prvenstvu ne bo šlo vse po načrtih. Pred dvema letoma se prvič dobil priložnost, zdaj si jo želim spet izboriti," je dejal Bartol.

T. O.