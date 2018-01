Jelar in Damjan odlična v kvalifikacijah, Bartol izpadel

Ocenite to novico!

Na zadnji tekmi 66. novoletne turneje v Bischofshofnu bo nastopilo šest slovenskih skakalcev. Izpadel je le Tilen Bartol, ki se mu ni uspelo pobrati po slabem skoku v Innsbrucku. Kvalifikacije je dobil Poljak Dawid Kubacki.

Žiga Jelar je skočil 135 metrov in končal na sedmem mestu, na desetem mestu je bil Jernej Damjan (131 m). Peter Prevc (127,5 m) je kvalifikacije končal na 13. mestu, Domen Prevc (128 m) je bil 18., Anže Semenič (121,5 m) 34., Timi Zajc (122 m) pa 35.

Brez nastopa na tekmi je ostal Tilen Bartol, ki je imel v zraku veliko težav in je pristal pri le 109 metrih, kar je bilo dovolj za 62. mesto.

V prvi seriji bo v soboto tekmec Jelarja Kanadčan Mackenzie Boyd Clowes, Damjan se bo pomeril z Rusom Dimitrijem Vaslijevom, Peter Prevc z Japoncem Takujem Takeuchijem, Domen Prevc z Nemcem Constantinom Schmidom, Semenič je za nasprotnika dobil Nemca Karla Geigerja, Zajc pa Poljaka Piotra Žylo.

Jelar in Damjan zelo zadovoljna

"Res nisem bil tako dolgo v zraku že dolgo časa. Že takoj z mize sem vedel, da sem naredil dober skok, dobro me je 'prijelo' in lahko sem samo še užival," je odličen kvalifikacijski skok komentiral Jelar.

"Lep dan. Po dolgem času je minil lep trening brez kakšnih vetrovnih, snežnih ali deževnih težav. V drugem skoku sem preizkusil nov dres in mislim, da bo super deloval na poletih, ki sledijo v naslednjih dveh tednih. Skozi celotno turnejo smo ga izpopolnjevali in zdaj mislim, da je pravi," je bil zadovoljen Damjan.

Slabe razmere za Petra Prevca

Peter Prevc je skočil v najslabših vetrovnih razmerah med vsemi: "Med pripravo na drugi skok in po opravljenem drugem skoku sem bil kar zelo jezen. Vmes sem bil kar nekako umirjen, imel sem idejo in dovolj zagona, da popravim vtis s prvega treninga, kar mi je kar dobro uspelo. Bolj kot s kvalifikacijskim skokom sem sicer zadovoljen z drugim skokom za trening, a tudi ta kvalifikacijski je bil na kar zelo dobrem nivoju, ki ga trenutno kažem. Trdno upam, da bom to prenesel tudi na jutrišnjo tekmo."

Kubacki tokrat boljši od Stocha

2.000 evrov za zmago v kvalifikacijah je prejel Poljak Dawid Kubacki (136 m). Drugo mesto je zasedel Norvežan Johann Andre Forfang (135 m), tretje pa štirikratni olimpijski zmagovalec Simon Ammann (136 m). Kamil Stoch (130 m), ki lahko v soboto ponovi dosežek Svena Hannawala iz leta 2002 s štirimi zmagami na turneji, je končal na petem mestu.