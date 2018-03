Jubilejna 30. zmaga Stocha, Kranjec deseti, Semenič diskvalificiran

V soboto ekipna tekma z začetkom ob 10.00

23. marec 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 17:33

Prvi skakalec letošnje sezone Poljak Kamil Stoch je dobil tudi petkovo tekmo finala svetovnega pokala v Planici. Najboljši Slovenec je bil Robert Kranjec na desetem mestu.

Anže Semenič je bil sicer še eno mesto višje (9.), a je bil po tekmi diskvalificiran zaradi neustrezne prepustnosti dresa.

Stoch vodil že po prvi seriji

30-letni Stoch je s poletom 245,0 m vodil že po prvi seriji, nato pa v finalu pristal pri 234,0 m, s čimer je odbil napad Norvežana Johanna Andreja Forfanga (242,0/234,5), tretjega po prvem skoku. Stoch, že pred Planico dobitnik velikega globusa, se je tako veselil jubilejne 30. zmage v svetovnem pokalu.

Zadnjo stopničko na zmagovalnem odru je zasedel Avstrijec Stefan Kraft (238,0/234,5), ki je v finalu pridobil eno mesto, medtem ko je Norvežan Robert Johansson (245,0/227,5) padel na četrto mesto.

Stoch v Planico prišel brez pritiska

"Vesel sem uspeha na meni najljubši skakalnici. Tu vedno rad nastopam. V Planico sem prišel brez pritiska, saj sem osvojil praktično že vse, kar je bilo mogoče. Zato so bili občutki med letenjem še toliko boljši," je po osmi zmagi v sezoni povedal Stoch.

Kranjec pridobil deset mest, Prevc jih je sedem izgubil

36-letni Kranjec je bil torej po diskvalifikaciji Semeniča najvišje uvrščeni Slovenec. Med deseterico se je prebil z odličnim drugim poletom, ko je pristal pri 232,5 m, tako da je pridobil deset mest. Kranjcu sledijo 12. Jurij Tepeš, 15. Peter Prevc, ki je v finalu izgubil sedem mest, 17. Tomaž Naglič, 18. Bor Pavlovčič in 24. Žiga Jelar.

Brez točk so ostali 37. Anže Lanišek (192,5), 38. Cene Prevc (184,5 m) in 38. Jernej Damjan (176,5 m).

Pod Poncami 12.000 gledalcev

V dolini pod Poncami se je zbralo približno 12.000 gledalcev, tekma pa je sicer z nekaj prekinitvami zaradi premočnega vetra potekala dokaj tekoče.

Na ekipni tekmi brata Prevc, Kranjec in Semenič

V soboto bo v Planici ekipna preizkušnja, ki se bo začela ob 10.00. Na njej bodo slovenske barve branili Domen Prevc, Kranjec, Semenič in Peter Prevc.

SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) PLANICA, prva tekma

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0/234,0 455,9 2. J.-A. FORFANG NOR 242,0/234,5 452,2 3. S. KRAFT AVT 238,0/234,5 443,0 4. R. JOHANSSON NOR 245,0/227,5 438,3 5. A. FANNEMEL NOR 230,5/233,0 433,1 6. R. FREITAG NEM 234,5/232,0 431,2 7. Dž. KOBAJAŠI JAP 230,5/224,0 426,2 10. R. KRANJEC SLO 214,5/232,5 412,7 12. J. TEPEŠ SLO 225,0/221,0 411,1 15. P. PREVC SLO 227,5/215,0 404,0 17. T. NAGLIČ SLO 222,5/213,0 400,5 18. B. PAVLOVČIČ SLO 230,0/206,0 398,5 24. Ž. JELAR SLO 210,5/218,5 385,1

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 245,0 228,9 2. R. JOHANSSON NOR 245,0 224,0 3. J.-A. FORFANG NOR 242,0 223,5 4. S. KRAFT AVT 238,0 222,5 5. Dž. KOBAJAŠI JAP 230,5 217,5 6. N. KASAI JAP 232,0 215,8 7. A. FANNEMEL NOR 230,5 214,2 8. P. PREVC SLO 227,5 212,7 12. A. SEMENIČ SLO 226,0 208,4 14. B. PAVLOVČIČ SLO 230,0 207,7 15. J. TEPEŠ SLO 225,0 204,1 16. T. NAGLIČ SLO 222,5 203,2 20. R. KRANJEC SLO 214,5 194,9 26. Ž. JELAR SLO 210,5 189,4 38. A. LANIŠEK SLO 192,5 161,3 39. C. PREVC SLO 184,5 155,2 40. J. DAMJAN SLO 176,5 140,1

Skupni vrstni red (22/23): 1. K. STOCH POL 1.343 2. R. FREITAG NEM 1.030 3. D. A. TANDE NOR 925 4. A. WELLINGER NEM 813 5. S. KRAFT AVT 801 6. R. JOHANSSON NOR 790 16. P. PREVC SLO 384 17. J. DAMJAN SLO 371 22. A. SEMENIČ SLO 242 24. T. BARTOL SLO 172 30. T. ZAJC SLO 88 33. D. PREVC SLO 81 39. N. DEŽMAN SLO 50 44. Ž. JELAR SLO 36 49. R. KRANJEC SLO 26 50. J. TEPEŠ SLO 22 53. T. NAGLIČ SLO 14 54. B. PAVLOVČIČ SLO 13

Poleti (3/4): 1. A. STJERNEN NOR 212 2. R. JOHANSSON NOR 200 3. K. STOCH POL 150 4. D. A. TANDE NOR 140 10. P. PREVC SLO 74 . D. PREVC SLO 74 20. A. SEMENIČ SLO 33 . T. BARTOL SLO 33 25. R. KRANJEC SLO 26 27. J. TEPEŠ SLO 22 31. T. NAGLIČ SLO 14 32. B. PAVLOVČIČ SLO 13 35. J. DAMJAN SLO 9 40. Ž. JELAR SLO 7 46. N. DEŽMAN SLO 3

Pokal narodov (29/31): 1. NORVEŠKA 6.527 2. NEMČIJA 5.509 3. POLJSKA 5.399 4. AVSTRIJA 3.394 5. SLOVENIJA 2.856

