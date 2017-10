Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Boštjan Kline se je v lanski zimi prebil v svetovni smukaški vrh in med drugim dobil tudi smuk za svetovni pokal v Kvitfjellu. Foto: Reuters Kline je z reprezentanco za hitre discipline ta teden na kondicijskem treningu v Gorici, naslednji treningi na snegu bodo v Stelviu in na ledeniku Kaunertal. Foto: BoBo Dodaj v

Kline popravil veleslalom, v smuku pa je že zelo hiter

Najboljši slovenski smukač poleti odlično treniral

6. oktober 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V tej sezoni bom poskusil več dodati že na treningih pred smukaškimi tekmami, da me ne bosta potem presenetila večja hitrost in daljši skoki," Boštjan Kline razkriva eno od skrivnosti, ki morda vodijo tudi do olimpijske medalje.

26-letni Kline je s slovensko reprezentanco za hitre discipline avgusta zelo dobro treniral v La Parvi v Čilu, kjer so bile vremenske razmere odlične. Predvsem je dobro natreniral skoke in je prepričan, da je tehnično napredoval. Videlo se je že, da je hiter: "Imeli smo nekaj primerjav, tam so bili Američani, Francozi, Nemci in Italijani in bil sem med najhitrejšimi."



Z reprezentančnimi kolegi so odlična ekipa, o smučanju si povedo vse, tudi napake: "Vemo, da lahko to vpliva na ego. A če si odprt in znaš spustiti ego, lahko s takšnimi kritikami marsikaj pridobiš, saj tekmovalci dobro vidijo in čutijo." Poleti je spet precej treniral na kolesu za spust in z motokrosom. Večje podobnosti s tistim, kar občuti na primer v Kitzbühlu, pa vendarle ni: "Nikjer ni takega adrenalina, ker niti ne znaš tako dobro voziti s kolesom oziroma motorjem. Je pa tako, da v vsaki stvari iščem, kako premagati tremo in kako biti čim boljši."

S Filipom Flisarjem, ki je na gorskem kolesu odličen v štirikrosu, še ni treniral: "Rad bi šel kdaj z njim, dobro zna voziti. Upal bi si držati njegov ritem."

V pripravljalnem obdobju je dal Kline večji poudarek tudi veleslalomu, kar utegne biti dobra naložba za še boljše smučanje v hitrih disciplinah: "Veliko smo delali na tem, smučali na prosto, tako da sem popravil tehniko."

Olimpijska zmaga in smukaški globus sta največji želji vsakega smukača in tudi Boštjan Kline ni izjema. A Pjongčang je trenutno še predaleč, da bi preveč razmišljal o tem. Zaveda se le, da so mnogi že pogoreli zaradi prevelikih pričakovanj: "Pomembno je, da 'olympic mode' vklopiš, ko je čas za to, in izklopiš, ko je mimo, sicer pa poskušaš iti na olimpijske igre tako kot na vsako drugo tekmo."

Lani februarja je Mariborčan olimpijsko generalko opravil solidno, tako na smuku kot na superveleslalomu svetovnega pokala je bil enajsti. Predvsem je spoznal progo, ki jo doma pogosto vizualizira: "Poznam vse grbine in skoke, bo pa verjetno zdaj postavljeno malce drugače. Da poznam teren, je zelo dobrodošlo."

Na predstavitvi smučarskih reprezentanc na Pokljuki je bil Kline pravzaprav edini, ki je na glas govoril o medalji. V lanski sezoni je prvič zmagal v svetovnem pokalu, zato mora meriti visoko. Nihče ga ne šteje za prvega favorita, a na takšnih tekmovanjih se pogosto zgodi, da glavni favoriti pogorijo. Smuči, s katerimi je zmagal v Kvitfjellu, so še vedno vozne.

"Še jih bom kdaj uporabil, seveda če bo primeren sneg in vlaga. Sicer pa smo preizkusili nekaj novih modelov smuči in jih zvozili, da jih je serviser klahko namazal. Najhitrejše bomo potem izbrali pred sezono." Stoecklijeva ekipa vedno poskrbi za to, da Kline dobi najboljše smuči: "Imajo dobro testno ekipo, ki zjutraj ali dan pred tekmo preizkusi več parov in izberejo tistega, ki bo najhitrejši na določeni snežni podlagi."

Mimogrede, Stoeckliju z izkušnjami pomaga Tina Maze, ki je sodelovala tudi pri razvoju smučke za rekreativne smučarke.

Reprezentanca za hitre discipline je te dni na kondicijskih pripravah v Gorici, sledi enotedenski počitek, nato gredo fantje na sneg v Stelvio in Kaunertal. Pred odhodom v Kanado (sredi novembra) bodo v Evropi trenirali še na ledeniku Pitztal. Prve tekme v hitrih disciplinah bodo v Lake Louisu 25. novembra (smuk) in 26. novembra (superveleslalom).

Tomaž Okorn