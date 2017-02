Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 11 glasov Ocenite to novico! Prvo posamično tekmo je dobil Stefan Kraft. Foto: EPA VIDEO Janus, Domen in Peter Pre... VIDEO Zmaga Krafta, brata Prevc... VIDEO Domen peti, Peter šesti v... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kljub vloženim 12 milijonom evrov v Oberstdorfu kar nekaj težav

Športna zgodba Dareta Ruparja

5. februar 2017 ob 08:24

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Trend pri Mednarodni smučarski zvezi je, da v zadnjih letih v posamezno sezono smučarskih skakalcev vklopi tudi tri postaje, kjer nas skakalci razvajajo s poleti.

Ob tem smo v teh dneh doživeli še eno izmed prenov letalnic, ki so se močno zasidrale tudi med našimi ljubitelji skokov in poletov na smučeh. Po Vikersundu, Planici in Kulmu so nam namreč razodeli tudi novo velikanko v Oberstdorfu.

Nemci niso smeli na povojne igre

Dobrih 67 let je od prvega poleta na letalnici Heinija Klopferja, ki je bil tudi sam vrhunski skakalec, pozneje pa se je zapisal tudi konstruiranju in arhitekturi. Ko je bil bavarski skakalec v svojih najboljših letih, mu je dokazovanje med najboljšimi preprečila vihra 2. svetovne vojne. Ko se je ta umaknila miru, pa nemški športniki, tudi zimski, zaradi izolacije niso smeli na prve olimpijske igre, ki so jih pripravili v slovitem St. Moritzu, kjer se denimo v teh dneh že zbirajo najboljši alpski smučarji sveta, ki bodo tam tekmovali za znamenite snežinke Mednarodne smučarske zveze.

Končuje se druga prenova

Oberstdorf je morda vedno bolj kot po letalnici v svetu smučarskih skokov slovel kot uvodna postaja izjemno uveljavljene novoletne turneje. Nikakor pa ni bila nikoli spregledana niti letalnica, ki so jo Nemci umaknili precej od turistično naravnanega trga pod vznožjem bavarskih Alp, ob poti, ki je najbližja v smeri Avstrije. Po gradnji so jo še dvakrat prenavljali, nazadnje so prenovo končali pred nekaj dnevi. Prav zanimivo, da so se med petimi letalnicami prav vedno skrbni in natančni Nemci za prenovo odločili skorajda zadnji. Prehiteli so namreč le Čehe, ki vsaj za zdaj o prenovi Harrachova le še razmišljajo in nimajo zarisanih niti osnovnih načrtov. Številni pa znajo povedati, da bodo težko zbrali tudi dovolj denarja.

Vložili 12 milijonov evrov

To pri Nemcih ni bila težava, saj so v obnovo vložili skoraj 12 milijonov evrov, toda del niso končali pravočasno in so veljavno dovoljenje za tekmovanje za zdaj dobili le za tokratni konec tedna. Šele v četrtek popoldne so tudi člane mednarodne žirije obvestili, da imajo obilo težav s prevoznim mehanizmom, ki ga z drugimi besedami še niso namestili.

Na vrh po poti naokrog

Reprezentance so se s tem spopadle šele ob prihodu sem in skakalce tako zdaj organizatorji vozijo precej naokrog po dovozni poti, ki je tudi nujna pri takem objektu. Ob precejšnji odjugi in tudi deževju se je del te poti včeraj celo ugreznil, k sreči pa ob zdrsu avtomobila ni bilo poškodovanih. Tako morajo zdaj skakalci kar lep del poti prepešačiti v slogu našega nekdanjega svetovnega rekorderja Jožeta Šlibarja, ki je zablestel prav tu pod bavarskimi vršaci. Z drugimi besedami bi zlahka težave Oberstdorfa lahko primerjali s podobnimi, ki so jih imeli Avstrijci na Kulmu pred dvema letoma. Nemci pa že zdaj pravijo, da bo prihodnje leto ob svetovnem prvenstvu, ki bo tu v Oberstdorfu, vse, kot mora biti in kot se spodobi za Nemčijo in kar smo seveda pričakovali že v teh prvih februarskih dneh.

Le težko prek 240 metrov

Po skokih (težko rečemo poletih) sodeč so se Nemci očitno ušteli tudi pri tem. Zdaj pravijo, da jih pri prenovi ni vodila sla po najdaljših daljavah in da jih zanima le varnost skakalcev. Koliko je takih, ki jim verjamejo, seveda ne štejejo. Ob tem smo se spomnili tudi vsakoletnih težav, ki jih radi pripisujemo našim prirediteljem v Planici. Tudi če se pojavijo, jih "Planičarji" rešijo precej domiselneje, kot jih tokrat rešujejo Nemci. Tu se bo letelo še danes, številni celo menijo, da bodo le redki v Oberstdorfu skočili prek 240 metrov, že zdaj pa večina že nestrpno čaka na marec v Vikersundu in vnovičen zaključek sezone na letalnici bratov Gorišek v Planici.

Dare Rupar, Val 202