Kombinacija Pinturaultu; Čater s 27. na sedmo mesto

Vodilni po smuku Dominik Paris odstopil

29. december 2017 ob 11:30,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 15:53

Bormio - MMC RTV SLO

Francoski alpski smučar Alexis Pinturault je dobil kombinacijo za svetovni pokal v Bormiu. S sedmim mestom se je od Slovencev najbolj izkazal Martin Čater, ki je bil po smuku 27.

Smukaški del kombinacije je dobil Italijan Dominik Paris, ki je s progo opravil najhitreje, dobri dve desetinki je na drugem mestu zaostal Avstrijec Matthias Mayer, tretji je bil Parisov rojak Peter Fill, ki je ciljno črto prečkal s pol sekunde počasnejšim časom od vodilnega.

Od slovenskih smukačev se je najbolje odrezal Martin Čater, ki je za Parisom zaostal dve sekundi in 17 stotink in je zasedel 27. mesto. Dve mesti nižje se je uvrstil Klemen Kosi (+2,46), Boštjan Kline se je uvrstil na rep trideseterice z zaostankom dveh sekund in 53 stotink.

SVETOVNI POKAL (M) BORMIO, kombinacija Končni vrstni red: 1. A. PINTURAULT SLO 2:41,13 2. P. FILL ITA +0,42 3. K. JANSRUD NOR 0,45 4. M. CAVIEZEL ŠVI 0,68 5. T. DRESSEN FRA 0,83 6. M. MAYER FRA 0,97 7. M. ČATER SLO 1,02 8. B. THOMPSON KAN 1,22 9. G. L. BARANDUN ŠVI 1,41 10. R. BAUMANN AVT 1,51 11. C. INNERHOFER ITA 1,54 12. K. KOSI SLO 1,80 13. R. TONETTI ITA 1,84 14. R. COCHRAN-SIEGLE ZDA 1,92 15. J. GOLDBERG ZDA 2,14 17. B. KLINE SLO 2,21 Odstop: Debelak, Neumayer, Paris ...

Po smuku: 1. D. PARIS ITA 1:48,71 2. M. MAYER FRA +0,21 3. P. FILL ITA 0,50 4. V. KRIECHMAYR ŠVI 0,52 5. T. DRESSEN FRA 0,63 6. A. THEAUX FRA 0,90 7. K. JANSRUD NOR 0,97 8. M. CAVIEZEL ŠVI 1,05 9 B. BENNETT ZDA 1,13 10. G. ROULIN ŠVI 1,16 ... 27. M. ČATER SLO 2,17 29. K. KOSI SLO 2,46 30. B. KLINE SLO 2,53

M. L.