Kombinacija v živo: SVSL z nižjega štarta

24. februar 2017 ob 08:56,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 11:47

Crans Montana - MMC RTV SLO

V Crans Montani se je ob 10.30 začela alpska kombinacija, tekmo so po treh odstopih prekinili in so jo spet začeli z nižjega štarta ob 11.30.

Po 10 nastopih vodi Ilka Štuhec. Tekma je sila nenavadna, saj so zaradi težav na prvem SVSL-ju nastop odpovedale številne smučarke (tudi vse Američanke na čelu z Lindsey Vonn in Mikaelo Shiffrin).

Začetek prvega superveleslaloma je bil res nenavaden, saj so na slabi snežni površini in težki postavitvi odstopile prve tri smučarke, med katerimi je bila tudi Ilka Štuhec (številka 1). Po odstopu in poškodbi Denise Feierabend (3) se je sestala tekmovalna komisija, tekmo prekinila in odločila, da se nova tekma začne z nižjega štarta.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2, naši spletni strani in Valu 202, izide pa v posebni FIS-ovi aplikaciji.



Nastopilo bo sicer 62 tekmovalk, med katerimi je še ena Slovenka – Maruša Ferk (19). Ob 14.30 se bo začel še slalomski del tekme.

V soboto bo na tem prizorišču še superveleslalom, v nedeljo pa še ena kombinacija.

