Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najboljše tri v Oberhofu (od leve proti desni): Kaisa Mäkäräinen, Gabriela Koukalova in Marie Dorin Habert. Foto: EPA Teja Gregorin je ob dveh zgrešenih strelih osvojila 33. mesto. Foto: Sloski Sorodne novice Slovenci pogoreli na šprintu v Oberhofu, zmaga Eberharda Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koukalovi šprint v Oberhofu; Gregorinova 33.

V soboto zasledovalni tekmi

6. januar 2017 ob 16:34

Oberhof - MMC RTV SLO/STA

Češka biatlonka Gabriela Koukalova je dobila šprintersko tekmo za svetovni pokal v Oberhofu. Druga je bila Finka Kaisa Mäkäräinen, tretja pa Francozinja Marie Dorin Habert.

Koukalova je ob brezhibnem streljanju slavila z 21 sekundami prednosti pred Mäkäräinenovo, ki je zgrešila dvakrat. Dorin Habertova je zaostala 24 sekund. Vodilna v svetovnem pokalu Nemka Laura Dahlmeier je tekmo izpustila zaradi priprav na svetovno prvenstvo, ki bo februarja v Avstriji.

Najboljša slovenska predstavnica Teja Gregorin je končala na 33. mestu. Zgrešila je dva strela. Anja Eržen je bila 60., s čimer je za las ujela nastop na sobotni zasledovalni tekmi.

Trener Kos zadovoljen s predstavama

''Z današanjima predstavama sem zadovoljen. Žal smo imelo malo smole. V leže se je Teji prikradla atipična napaka. Teja takšnih napak v tem položaju običajno ne dela. Lepo je odreagirala na veter. Prvi strel je bil center in se je počasi selila proti desni strani, zadnji strel pa je šel na rob in tarča ni padla. To se ji običajno ne dogaja. Ne vem točno, zaradi česa je do tega prišlo. V stoje je bil zgrešeni strel povsem na rob. En zgrešen strel manj - kar je bilo povsem realno - in bi bila okoli petnajstega mesta, kar bi bilo dobro izhodišče za skupinski štart. Šanse sicer ostajajo. Zaostanki so takšni kot so, ob Tejini pripravljenosti pa ima možnosti za napredovanje. Veseli me, da je na zasledovalno tekmo prišla tudi Anja, sicer za las, a je uspelo," je ocenil trener slovenskih biatloncev Tomaš Kos.

Novopečena mama Domračeva 37.

Prvič po porodu se je na tekme vrnila Belorusinja Darja Domračeva, trikratna olimpijska prvakinja iz Sočija, ki je osvojila 37. mesto.

SVETOVNI POKAL OBERHOF Šprint (Ž), 7,5 km: * 1. G. KOUKALOVA ČEŠ 22:28,5 (0) 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN +21,3 (2) 3. M. D. HABERT FRA 24,0 (1) 4. A. CHEVALIER FRA 30,6 (0) 5. M. HAMMERSCHMIDT NEM 35,9 (0) 6. D. WIERER ITA 46,8 (0) 7. O. PIDRUŠNA UKR 51,3 (0) 8. M. GWIZDON POL 56,4 (0) 9. C. AYMONIER FRA 1:02,5 (2) 10. C. SLOOF ŠVE 1:12,9 (0) ... 33. T. GREGORIN SLO 1:53,3 (2) 60. A. ERŽEN SLO 2:53,1 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (9/25): 1. L. DAHLMEIER NEM 410 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN 366 3. G. KOUKALOVA ČEŠ 365 4. M. DORIN HABERT FRA 339 5. D. WIERER ITA 298 ... 46. T. GREGORIN SLO 44 78. A. ERŽEN SLO 4

A. V.