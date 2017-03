Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 18 glasov Ocenite to novico! Stefano Gross je bila na prvi progi razred zase. Foto: Reuters Štefan Hadalin je tekmovalec z najvišjo štartno številko, ki se je prebil v finale. Foto: BoBo Henrik Kristoffersen je kmalu po štartu naredil večjo napako, ki ga je stala uvrstitve v finale. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranjska Gora v živo: Slalom, 2. vožnja

5. marec 2017 ob 07:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 12:41

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Italijan Stefano Gross prepričljivo vodi po prvem slalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori. Najboljši Slovenec Štefan Hadalin je s 30. časom za las ujel finalni nastop.

Ta se je začel ob 12.30. Štefan Hadalin je v finalu naredil nekaj manjših napak, a bil vseeno zadovoljen po prihodu v cilj. Dobro štartno številko je imenitno izkoristil Patrick Thaler (28. po prvi vožnji), ki je bil od Hadalina v seštevku obeh voženj hitrejši za sekundo in še vedno vodi.

"Na drugi progi mi ni uspelo voziti brez napak, na strmini nisem smučal najbolj tekoče, a sem zadovoljen s prebojem v finale. To je bil cilj te tekme. Pritisk je bil kar velik, res sem si želel finala," je po tekmi razmišljal Hadalin.

Na prvi progi je bil daleč najboljši Stefano Gross, ki ima pred drugim Avstrijcem Michaelom Mattom 1,15 sekunde prednosti. Tretji je svetovni prvak Marcel Hirscher (+1,47). Avstrijec je blizu še slalomskemu globusu, za to mora danes osvojiti vsaj 40 točk več od Henrika Kristoffersena, kar mu lahko uspe. Norvežan je namreč zdrsnil s proge in se ni uvrstil v finale.

Štefan Hadalin se je na progo podal s številko 46 in v težkih pogojih v cilju dosegel 30. čas in s tem za las ujel preboj v finale. Nastopili so še Žan Grošelj, Žan Kranjec, Aljaž Dvornik in Miha Hrobat, a se nobenemu v težkih pogojih ni uspelo približati priložnosti za nov nastop.

Vrstni red po 1. vožnji: 1. S. GROSS ITA 54,26 2. M. MATT AVT +1,15 3. M. HIRSCHER AVT 1,47 4. M. SCHWARZ AVT 1,58 5. F. NEUREUTHER NEM 1,62 6. M. MÖLGG ITA 1,63 7. J. LIZEROUX FRA 2,02 8. A. MYHRER ŠVE 2,04 9. M. HARGIN ŠVE 2,08 10. A. HOROŠILOV RUS 2,16 ... 30. Š. HADALIN SLO 4,39 45. Ž. GROŠELJ SLO 5,21 47. Ž. KRANJEC SLO 5,35 59. A. DVORNIK SLO 7,56 61. M. HROBAT SLO 8,23 Odstop: Ryding, Yule, Feller, ...

