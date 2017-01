Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Henrik Kristoffersen je po Val d'Iseru in Madonni di Campiglio zmagal tretjič v tej sezoni in ujel Hirscherja pri 360 točkah na vrhu slalomske razvrstitve svetovnega pokala. Foto: Reuters Marcel Hirscher je po prvi vožnji bentil nad slabimi razmerami na progi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kristoffersen slavil s skoraj dvema sekundama prednosti

Hirscher v finalu s šestega na tretje mesto

8. januar 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 8. januar 2017 ob 14:54

Adelboden - MMC RTV SLO

Norvežan Henrik Kristoffersen je z velikim naskokom zmagal na slalomu za svetovni pokal v Adelbodnu. Štefan Hadalin je z 20. mestom dosegel najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu.



Kristoffersen je vodil že po prvi vožnji, na koncu pa drugouvrščenega Italijana Manfreda Mölgga, zmagovalca četrtkovega slaloma v Zagrebu, prehitel kar za sekundo in 83 stotink. Na tretje mesto se je s šestega po dopoldanskem nastopu prebil vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Marcel Hirscher.

Prvo vožnjo je zaznamovala gosta megla, ki je nagajala praktično vsem tekmovalcem. Izjema so bili smučarji s številkami od 1 do 5. Hirscher je štartal šesti.

Hadalin je že v prvi vožnji nastopil zelo dobro, saj je s štartno številko 50 zasedel 23. mesto. Tudi v finalu je smučal uspešno in z 20. mestom drugič v karieri osvojil slalomske točke svetovnega pokala. Januarja lani je bil v Wengnu 26. Žan Kranjec je tekmo končal na 39. mestu.

Naslednji slalom bo prihodnjo nedeljo v Wengnu.

Končni vrstni red: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 1:54,87 2. M. MÖLGG ITA +1,83 3. M. HIRSCHER AVT 2,19 4. F. NEUREUTHER NEM 2,24 5. A. HOROŠILOV RUS 2,45 6. A. MYHRER ŠVE 2,62 7. M. FELLER AVT 3,05 8. D. YULE ŠVI 3,16 9. A. PINTURAULT FRA 3,48 10. L. STRASSER NEM 3,86 . J. NORDBOTTEN NOR 3,86 12. D. CHODOUNSKY ZDA 3,93 13. M. SCHWARZ AVT 4,09 14. N. JUASA JAP 4,12 20. Š. HADALIN SLO 4,64 Ž. Kranjec je bil v 1. vožnji 39. (+4,70). Odstop: Gross, Hargin, Matt, Lizeroux

Po 1. vožnji: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 58,39 2. M. MÖLGG ITA +0,38 3. F. NEUREUTHER NEM 1,27 4. A. HOROŠILOV RUS 1,38 5. A. MYHRER ŠVE 1,49 6. M. HIRSCHER AVT 1,60 7. D. YULE ŠVI 1,66 8. D. CHODOUNSKY ZDA 2,32 9. M. FELLER AVT 2,46 10. A. PINTURAULT FRA 2,64 11. L. STRASSER NEM 2,79 12. N. JUASA JAP 2,82 13. J. GRANGE FRA 2,98 ... 23. Š. HADALIN SLO 3,55 39. Ž. KRANJEC SLO 4,70 Odstop: Gross, Hargin, Matt, Lizeroux

Svetovni pokal (17/37): 1. M. HIRSCHER AVT 893 2. A. PINTURAULT FRA 594 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 592 4. K. JANSRUD NOR 491 5. M. MÖLGG ITA 396 6. F. NEUREUTHER NEM 385 7. M. FAIVRE FRA 315 8. A. KILDE NOR 291 9. A. MYHRER ŠVE 277 10. A.-L. SVINDAL NOR 220 ... 25. Ž. KRANJEC SLO 139 28. B. KLINE SLO 131 90. M. ČATER SLO 25 97. K. KOSI SLO 20 100. Š. HADALIN SLO 19

Slalom (5/11): 1. M. HIRSCHER AVT 360 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 360 3. M. MÖLGG ITA 326 4. M. MATT AVT 189 5. F. NEUREUTHER NEM 180 6. D. YULE ŠVI 158 7. A. MYHRER ŠVE 139 8. S. GROSS ITA 131 9. D. RYDING VB 128 10. A. HOROŠILOV RUS 114 ... 44. Š. HADALIN SLO 11 54. Ž. KRANJEC SLO 3

