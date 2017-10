Kubacki s četrto zmago v skupnem seštevku prehitel Laniška

Norvežan Magnus Moan je zmagal tudi na drugi tekmi v Planici, s katero so nordijski kombinatorci zaključili poletni del sezone. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Jarle Magnus Riiber, tretji je bil Avstrijec Martin Fritz. Od Slovencev je bil najboljši Vid Vrhovnik, zasedel je 14. mesto. Marjan Jelenko je bil 21., poletno veliko nagrado pa je končal na petem mestu. Skupni zmagovalec je postal Estonec Kristjan Ilveš, ki je tekmoval na vseh tekmah in bil zaradi tega nagrajen, čeprav ni zbral največ točk (za nagrado so se potegovali samo tisti, ki so nastopili na vseh šestih tekmah). Drugi je bil Avstrijec Fritz, tretji pa njegov rojak Lukas Greiderer.