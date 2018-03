Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Daniel Andre Tande je dobil včerajšnjo preizkušnjo v Oslu. Foto: EPA VIDEO Skoka Petra Prevca in Sto... Dodaj v

Stoch dobil kvalifikacije v Lillehammerju, Prevc peti

Razočaral Anže Lanišek, ki je skočil le 100 metrov

12. marec 2018 ob 17:34,

zadnji poseg: 12. marec 2018 ob 18:36

Lillehammer - MMC RTV SLO

Kamil Stoch je bil v Lillehammerju s 139,5 metra daleč najboljši v kvalifikacijah pred torkovo tekmo, zelo dobro pa je svojo nalogo opravil tudi Peter Prevc.

Prevc je pristal pri 132 metrih in osvojil peto mesto. V vodstvu je bil do nastopa zadnje deseterice skakalcev. Na tekmo so se uvrstili še Jernej Damjan (23.), Nejc Dežman (24.), Tilen Bartol (28.), Timi Zajc (34.) in Anže Semenič (43.).

Razočaral je Anže Lanišek. Če so bili njegovi skoki na treningih še zelo spodbudni, se v kvalifikacijski seriji ob nižjem zaletišču ni znašel, skočil je sto metrov in premagal le eksote.

V skupnem seštevku turneje (4/10), v katerem štejejo tudi skoki iz kvalifikacij, je Poljak Kamil Stoch prednost pred Norvežanom Robertom Johanssonom povišal na dobrih 23 točk.

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. K. STOCH POL 139,5 153,3 2. D. KUBACKI POL 131,5 136,4 3. R. JOHANSSON NOR 131,0 136,3 4. A. STJERNEN NOR 131,5 135,7 5. P. PREVC SLO 132,0 133,9 6. S. KRAFT AVT 127,5 132,5 7. S. SATO JAP 133,0 131,8 8. V. ZOGRAFSKI BLG 130,5 131,6 9. G. SCHLIER. AVT 130,5 131,0 10. D. A. TANDE NOR 125,5 130,6 ... 23. J. DAMJAN SLO 124,0 121,2 24. N. DEŽMAN SLO 127,0 120,8 28. T. BARTOL SLO 125,0 119,0 34. T. ZAJC SLO 123,0 114,2 43. A. SEMENIČ SLO 120,5 108,1 64. A. LANIŠEK SLO 100,0 72,0 Vrstni red na Raw Air turneji (4/10): 1. K. STOCH POL 835,0 2. R. JOHANSSON NOR 811,6 3. J. A. FORFANG NOR 787,5 4. D. A. TANDE NOR 781,0 . A. STJERNEN NOR 781,0 6. S. KRAFT AVT 780,5 7. D. KUBACKI POL 762,1 8. A. WELLINGER NEM 757,2 9. R. FREITAG NEM 755,5 10. G. SCHLIERENZ. AVT 743,7

T. O.