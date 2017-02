Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Anamarija Lampič je ostala tretja v "čakalnici". Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lampičevi štiri desetinke zmanjkale za polfinale

Anamarija Lampič tretja v "čakalnici"

18. februar 2017 ob 12:09

Otepää - MMC RTV SLO

V izločilne boje šprinta svetovnega pokala v teku na smučeh v prosti tehniki so se v Otepääju uvrstile štiri Slovenke, nobeni se ni uspelo uvrstiti v polfinale.

Skozi jutranje kvalifikacije so se prebile štiri od petih Slovenk, prepočasna je bila le Eva Urevc. V prvi četrtfinalni skupini je nastopila Katja Višnar. Ta je na južnem snegu in spremenjeni progi v primerjavi s prejšnjimi leti začela v ozadju, v močni skupini na čelu z zmagovalko kvalifikacij, Švedinjo Stino Nilsson, pa mesta v ospredju nikakor ni dosegla tudi na drugem vzponu 1,3 km dolge proge.

Žal tudi na ciljni ravnini pravega položaja Višnarjeva ni mogla osvojiti in je tako v cilj prišla na petem mestu s časom 2:53,86 oziroma z dvema sekundama zaostanka za zmagovalko Nilssonovo. Lampičeva je na koncu osvojila 15. mesto, Višnarjeva je bila 21., Čebaškova 23. in Fabjanova 26.

Premalo za polfinale

Preostale tri, Alenka Čebašek, Anamarija Lampič in Vesna Fabjan, so nastopile v četrti skupini v družbi pete kvalifikantke, Nemke Hanne Kolb, dvanajste Američanke Jessice Diggins in štirinajste Ide Ingemarsdotter. Digginsova in Ingemarsdotterjeva sta na prvem vzponu že naredili nekaj razlike, za njima je bila Kolbova, naše pa so tekle na začelju skupine. Na polovici proge so Slovenke imele že kar precej zaostanka, a nato je sledil odličen zaključek najboljše tekačice v svetovnem pokalu do 23 let. Lampičeva je, zdaj že značilno za njo, odlično finiširala, pred ciljno ravnino povsem ujela vodilno trojko in v ciljnem šprintu prehitela Kolbovo, za drugouvrščeno Švedinjo pa zaostala le za tri desetinke. Žal pa je bil tudi njen končni čas, 2:53,66 malenkost prepočasem za uvrstitev v polfinale po času. Čebaškova je osvojila 5., Fabjanova, ki se vrača po težavah z zdravjem, pa šesto mesto.

Na koncu se je izkazalo, da je bilo za polfinale za srečne poraženke dovolj 2:52,53 in 2:53,25, kar sta v skupini Višnarjeve dosegli Norvežanki Kathrine Rolsted Harsem in Ingvild Flugstad Oestberg. Lampičevi je torej do polfinala zmanjkalo 41 stotink sekunde, bila je tretja "v čakalnici", Višnarjevi pa še dve desetinki več.

Finalni boj je sicer dobila Nilssonova, ki je v fotofinišu ugnala Maiken Caspersen Fallo, tretja je bila Heidi Weng.

Svetovni pokal v smučarskih tekih, Otepää

Šprint, prosta tehnika (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 2:49,96 2. M.-K. FALLA NOR +0,27 3. H. WENG NOR 3,75 4. A. JACOBSEN NOR 4,91 5. J. DIGGINS ZDA 6,82 6. H. FALK ŠVE 21,73 ... 15. A. LAMPIČ SLO 21. K. VIŠNAR SLO 23. A. ČEBAŠEK SLO 26. V. FABJAN SLO 48. E. UREVC SLO

Skupni vrstni red

Ženske (24/32): 1. H. WENG NOR 1.591 2. I. F. OESTBERG NOR 1.235 3. K. PARMAKOSKI FIN 1.222 4. S. NILSSON ŠVE 1.109 5. J. DIGGINS ZDA 827 29. A. LAMPIČ SLO 190 47. K. VIŠNAR SLO 98 53. V. FABJAN SLO 82 56. A. ČEBAŠEK SLO 73 112. E. UREVC SLO 1

