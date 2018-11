Le Čater na uvodnem treningu v prvi polovici nastopajočih

Konec tedna prvi tekmi v hitrih disciplinah

22. november 2018 ob 08:40

Lake Louise - MMC RTV SLO

Slovenski smukači so bili daleč od vrha na prvem treningu pred uvodno smukaško tekmo svetovnega pokala v Lake Louisu. Med prvimi 30 je bil le Martin Čater.

Najhitrejši je bil Italijan Christof Innerhofer, ki je za osem stotink sekunde prehitel Avstijca Matthiasa Mayerja in za 44 stotink njegovega rojaka Otmarja Striedingerja.

Čater je na 27. mestu zaostal za 1,60 sekunde.

Preostali Slovenci so končali v drugi polovici 82 nastopajočih. Klemen Kosi je končal na 48. mestu (+2,38), Miha Hrobat na 51. (+2,46), Tilen Debelak na 70. (+3,82), Boštjan Kline na 71. (+4,05).

Smuk bo v soboto ob 20.15. V nedeljo ob 20.15 bo še superveleslalom. Obe tekmi bosta v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prvi trening: 1. C. INNERHOFER ITA 1:47,57 2. M. MAYER AVT +0,08 3. O. STRIEDINGER AVT 0,44 4. K. JANSRUD NOR 0,66 5. D. SCHWAIGER NEM 0,76 6. J. CLAREY FRA 0,78 7. A.-L. SVINDAL NOR 0,84 8. B. FEUZ ŠVI 0,85 9. T. DRESSEN NEM 0,88 10. P. KÜNG ŠVI 0,91 27. M. ČATER SLO 1,60 48. K. KOSI SLO 2,38 51. M. HROBAT SLO 2,46 70. T. DEBELAK SLO 3,82 71. B. KLINE SLO 4,05