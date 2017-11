Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Aleksander Legkov se je takole veselil zmage na maratonu v Sočiju, zdaj pa je ostal brez zlata na 50 km. Foto: Reuters Dodaj v

Legkov ostal brez olimpijskega zlata - na igrah ne sme nastopiti nikoli več

Številni izid iz Sočija bodo popravljeni

1. november 2017 ob 18:12

Moskva - MMC RTV SLO

Smučarski tekač Aleksander Legkov je zdaj že nekdanji olimpijski prvak. Mednarodni olimpijski komite je Rusu izrekel doživljenjsko prepoved nastopanja in mu odvzel zlato medaljo iz Sočija 2014.

Legkovu in njegovemu rojaku Jevgeniju Belovu so danes odvzeli oziroma izbrisali vse dosežke z olimpijskih iger 2014 ter jima prepovedali udeležbo na vseh naslednjih igrah.

Legkova, Belova in njune rojake Maksima Vilegžanina, Alekseja Petuhova, Julijo Ivanovo in Jevgenijo Šapovalovo so decembra lani začasno suspendirali zaradi izidov dopinških testov, pozneje so se pritožili na športno razsodišče Cas v Lozani, a niso bili uspešni.

"Doživljenjsko so jima prepovedali nastope na olimpijskih igrah, prepoved začne veljati na igrah v Pjongčangu naslednje leto," je še dodal odvetnik in dodal, da prepoved velja le za olimpijske igre, medtem ko naj bi na tekmah pod okriljem Mednarodne smučarske zveze vendarle še lahko nastopala.

Legkov je na domačih igrah v Sočiju 2014 zmagal na 50 kilometrov, bil pa je tudi član štafete 4x10 kilometrov, ki je bila srebrna. Jevgenij Belov se na igrah ni uvrstil med dobitnike medalj, a bodo tudi njegove dosežke izbrisali.

A. G.