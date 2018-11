Urša Bogataj je po prvi seriji peta. Foto: BoBo Dodaj v

Prva zmaga Juliane Seyfarth, Ema Klinec deveta

Po prvi seriji Urša Bogataj peta

30. november 2018 ob 17:29,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 18:44

Lillehammer - MMC RTV SLO

Po prvi seriji ženske tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih je v Lillehammerju Urša Bogataj peta.

Finale pravkar poteka, prenos je na TV SLO 2.

V vodstvu je Nemka Juliane Seyfarth (98,5 m), skoraj 14 točk pa zaostaja lanska kraljica sezone Maren Lundby (97,0 m).

Ema Klinec je 15., Maja Vtič 21., Nika Križnar 23. in Špela Rogelj 30. Od šesterice Slovenk se v finale ni uspelo prebiti le Jerneji Brecl (31. mesto).

Veter je malce nagajal, ampak tako je bilo že v včerajšnjih kvalifikacijah, ki so se končale šele ob 22.50.

V poskusni seriji je bila Ema Klinec druga, Urša Bogataj pa šesta.

Danes in jutri sta tekmi na srednji skakalnici, v nedeljo pa na veliki.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. SEYFARTH NEM 98,5/97,0 258,8 2. M. LUNDBY NOR 97,0/99,5 246,2 3. S. TAKANAŠI JAP 88,5/94,0 240,2 4. K. ALTHAUS NEM 88,0/91,0 234,2 5. C. VOGT NEM 88,0/91,5 233,4 6. R. STRAUB NEM 84,5/89,5 227,8 7. E. PINKELNIG AVT 89,5/84,5 225,5 8. L. JAKOVLEVA RUS 88,5/92,0 221,3 9. E. KLINEC SLO 85,5/90,5 220,1 10. A. O. STROEM NOR 87,5/89,5 215,8 11. D. IRASCHKO AVT 91,0/84,5 225,5 12. U. BOGATAJ SLO 88,5/85,5 215,8 13. N. KRIŽNAR SLO 83,5/89,5 212,7 ... 20. M. VTIČ SLO 81,0/81,5 194,7 30. Š. ROGELJ SLO 75,5/72,0 151,9

Po prvi seriji: daljave točke 1. J. SEYFARTH NEM 98,5 132,0 2. M. LUNDBY NOR 97,0 118,1 3. D. IRASCHKO AVT 91,0 116,3 4. E. PINKELNIG AVT 89,5 114,5 5. U. BOGATAJ SLO 88,5 113,9 6. K. ALTHAUS NEM 88,0 112,9 7. C. VOGT NEM 88,0 111,8 8. S. TAKANAŠI JAP 88,5 111,6 ... 15. E. KLINEC SLO 85,5 103,5 21. M. VTIČ SLO 81,0 97,5 23. N. KRIŽNAR SLO 83,5 96,7 30. Š. ROGELJ SLO 75,5 82,9

