Lovci na medalje v Južno Korejo poravnati vse račune

V Pjongčang bo potovalo 71 slovenskih športnikov

29. januar 2018 ob 20:00,

zadnji poseg: 29. januar 2018 ob 21:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska bakla je končala pot, znana je nosilka zastave na odprtju, na slavnostni prireditvi pa se je predstavila tudi večina slovenskih športnikov, ki bodo nastopali na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

V ekipi je 71 športnikov, nazadnje so pri OKS-u pridobili še dodatno kvoto za ženske smučarske teke. Slovenija bo imela na igrah predstavnike v devetih panogah - alpskem smučanju, biatlonu, deskanju, hokeju, nordijski kombinaciji, smučanju prostega sloga, smučarskih skokih, smučarskih tekih in sankanju. Najštevilčnejši so hokejisti, v olimpijski ekipi jih je 25, po enega predstavnika bo imela Slovenija pri prostem slogu in sankanju.

"Štiri leta sem garal, štiri leta delal. Če ne bi imel načrta, da poravnam račune iz Sočija, tja sploh ne bi šel," je pojasnil eden glavnih slovenskih adov Filip Flisar.

Olimpijske igre se bodo začele 9. februarja, slovensko zastavo bo nosila Vesna Fabjan.

Slovenska reprezentanca:

Alpsko smučanje: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Ana Drev, Tina Robnik, Meta Hrovat, Ana Bucik, Maruša Ferk.



Smučarski skoki: Jernej Damjan, Peter Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič, Timi Zajc, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec.



Smučanje prostega sloga: Filip Flisar.

Deskanje: Rok Marguč, Žan Košir, Tim Mastnak, Tim Kevin Ravnjak, Tit Štante, Gloria Kotnik, Kaja Verdnik, Urška Pribošič.



Smučarski teki: Miha Šimenc, Janez Lampič, Katja Višnar, Alenka Čebašek, Vesna Fabjan, Nika Razinger, Anamarija Lampič (pogojno Manca Slabanja ali Lea Einfalt).



Biatlon: Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak, Urška Poje, Anja Eržen.



Nordijska kombinacija: Vid Vrhovnik, Marjan Jelenko.

Sankanje: Tilen Sirše.

Hokej: Luka Gračnar, Matija Pintarič, Gašper Krošelj, Blaž Gregorc, Sabahudin Kovačevič, Aleš Kranjc, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Jurij Repe, Mitja Robar, Luka Vidmar, Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Jan Muršak, Aleš Mušič, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, David Rodman, Marcel Rodman, Robert Sabolič, Rok Tičar, Jan Urbas, Miha Verlič.

R. K.