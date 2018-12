Luitz bo, kot kaže, ostal brez zmage v Beaver Creeku

Epilog "afere kisik" bo očitno najbolj osrečil Hirscherja

14. december 2018 ob 19:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ker je nemški veleslalomist Stefan Luitz pred finalom tekme svetovnega pokala v Beaver Creeku vdihaval kisik, mu bo Fis, kot vse kaže, vzel krstno zmago med elito.

Nemška smučarska zveza je sporočila, da je protidopinška komisija Mednarodne smučarske zveze odločila, da bo 26-letnega Luitza naknadno diskvalificirala. Luitzevo vdihavanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, dokaz za to naj bi bila posneta fotografija. Ali je imel zaradi tega res prednost pred konkurenti, je težko reči. Morda le psihološko. Leta 2016 je Fis vdihavanje kisika prepovedal, tako dejanje pa ocenjuje kot kršenje dopinških pravil.

Luitz je 2. decembra v svojem drugem nastopu po poškodbi kolenskih vezi presenetil in se veselil prve zmage v svetovnem pokalu. Zdaj se zmaga nasmiha Avstrijcu Marcelu Hirscherju, kar pomeni, da bi bilo na njegovem "računu" že 61 zmag v svetovnem pokalu. Drugo mesto bo očitno zasedel Švicar Thomas Tumle (nastopil je s številko 48), tretje pa Norvežan Henrik Kristoffersen.

T. O.