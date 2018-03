Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Maren Lundby je letos razred zase. Foto: EPA Dodaj v

Maren Lundby konkurenco premagala za več kot 30 točk

Urša Bogataj 12.

11. marec 2018 ob 10:49,

zadnji poseg: 11. marec 2018 ob 11:46

Oslo - MMC RTV SLO

Maren Lundby je tudi v Oslu pokazala svojo premoč, saj je na tekmi na veliki napravi vse smučarke skakalke premagala za več kot 30 točk.

Norvežanki je v prvi seriji uspela daljava dneva, saj je pristala pri 134 metrih. V finalu je bila Daniela Iraschko Stolz sicer daljša, a je Lundbyjeva dobila višje ocene. Tretje mesto je pripadlo Japonki Juki Ito.

Nastopilo je vsega 27 tekmovalk, med katerimi so bile tudi tri Slovenke. Najboljši vtis je pustila Urša Bogataj, ki je bila 12., Ema Klinec je tekmo končala na 14. mestu, Nika Križnar pa na 17. Zaradi bolezni v Oslo ni prišla Špela Rogelj.

23-lertna Lundbyjeva je 13. v karieri zmagala, od tega devetič v tej zimi. Olimpijska prvakinja je že dobitnica velikega kristalnega globusa, saj sta do konca le še dve tekmi v Oberstdorfu, ki bosta čez dva tedna. Križnarjeva, Bogatajeva in Klinčeva so med osmim in desetim mestom.

"Tudi mi smo pričakovali več od današnje tekme. Ne glede na včerajšnji trening sem upal, da bodo dekleta danes dodala. Nika je enostavno odreagirala v nasprotno smer. Želela si je veliko, a je pri tem delala take napake, kot jih ni že dva meseca. Treba se je zavedati, da je mlada in da vedno ne odreagira, kot bi si želeli. Danes je izsiljevala rezultat, napake so se kar vrstile. Že takoj po odskoku sem vedel, da presežkov pri današnjih rezultatih ne bo. Ema se je borila že včeraj z novo smučino, ki je malo bolj široka. Ni našla optimalnega položaja in tudi skoki so ostali na enaki ravni kot včeraj. Ni kaj dosti napredovala. Urša je tekmo, kljub temu da ji včeraj ni šlo, danes skakala normalno, a tudi ona zagotovo zna skakati bolje, kot je pokazala danes," je povedal glavni trener slovenskih skakalk Stane Baloh.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. M. LUNDBY NOR 134,0/126,0 262,7 2. D. IRASCHKO AVT 128,5/128,0 231,2 3. J. ITO JAP 123,0/124,0 229,7 4. S. TAKANAŠI JAP 122,5/125,5 228,6 5. C. VOGT NEM 124,0/123,5 225,3 6. K. ALTHAUS NEM 123,0/116,0 213,9 7. A. STRÖM NOR 117,0/116,0 204,9 8. C. HÖLZL AVT 115,5/120,5 200,7 9. I. AVAKUMOVA JAP 118,0/121,0 198,9 10. J. SEIFRIEDS. AVT 114,0/115,5 188,2 ... 12. U. BOGATAJ SLO 116,5/114,5 186,0 14. E. KLINEC SLO 114,0/108,0 177,1 17. N. KRIŽNAR SLO 110,0/110,5 166,1 Po 1. seriji: daljavi točke 1. M. LUNDBY NOR 134,0 137,5 2. D. IRASCHKO AVT 128,5 121,6 3. J. ITO JAP 123,0 113,9 4. K. ALTHAUS NEM 123,0 113,7 5. C. VOGT NEM 124,0 113,2 6. S. TAKANAŠI JAP 122,5 113,1 7. J. SETO JAP 119,0 101,5 8. A. STRÖM NOR 117,0 99,2 9. J. SEIFRIEDS. AVT 114,0 96,0 10. C. HÖLZL AVT 115,5 95,9 ... 14. U. BOGATAJ SLO 116,5 94,1 16. E. KLINEC SLO 114,0 90,8 18. N. KRIŽNAR SLO 110,0 79,3 Po 15. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 1.220 2. K. ALTHAUS NEM 860 3. S. TAKANAŠI JAP 716 4. J. ITO JAP 576 5. I. AVAKUMOVA RUS 522 6. C. VOGT NEM 488 7. C. HÖLZL AVT 395 8. N. KRIŽNAR SLO 358 9. U. BOGATAJ SLO 327 10. E. KLINEC SLO 321 ... 19. Š. ROGELJ SLO 143 35. M. VTIČ SLO 34 37. J. BRECL SLO 30

S. J., T. J.