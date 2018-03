Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Rok Marguč se je na tekmah za svetovni pokal devetič zavihtel na stopničke. Foto: EPA Seveda sem zadovoljen. Slalom sem letos treniral le deset dni, ne glede na dejstvo, da sem imel v tej disciplini večje uspehe, še vedno trdim, da mi ne ustreza nič bolj od veleslaloma. Seveda pa mi je zelo žal, da slaloma letos na olimpijskih igrah ni bilo. Rok Marguč VIDEO Marguč dobil dvoboj za tr... Dodaj v

Marguč po 3. mestu kritičen do organizatorjev svetovnega pokala

Kotnikova in Mastnak izpadla v osmini finala

17. marec 2018 ob 11:51,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 12:03

Winterberg - MMC RTV SLO

Deskar Rok Marguč je na zadnji tekmi v tej sezoni zasedel tretje mesto. V malem finalu paralelnega slaloma v Winterbergu je bil boljši od Italijana Maurizia Bormolinija.

V Nemčiji je zmagal Italijan Ronald Fischnaller, ki je v finalu premagal Avstrijca Sebastiana Kislingerja. Čeprav je Marguč, ki je v kvalifikacijah postavil tretji čas, dvoboj za tretje mesto začel nekoliko počasneje in se je zdel Bormolini zelo hiter, pa sta bila na prvem vmesnem času izenačena. Nato je sledila napaka Italijana in Marguč je zanesljivo prideskal v cilj z 68 stotinkami naskoka.

V polfinalu je bil, potem ko je Kislinger naredil napako, v zgornjem delu 22 stotink hitrejši, a je spodaj Avstrijec pridobil nekaj časa in v cilj prišel 16 stotink pred Laščanom. V četrtfinalu je bil Marguč boljši od olimpijskega prvaka v veleslalomu Švicarja Nevina Galmarinija, ki je tudi dobitnik velikega kristalnega globusa, v osmini pa je prehitel Rusa Dmitrija Sarsembajeva. V osmini finala je deskal tudi Tim Mastnak, deseti po kvalifikacijah, ki pa ga je prehitel Avstrijec Andreas Prommegger. Jure Hafner je z 29. časom izpadel v kvalifikacijah.

"Sezono, v kateri sem imel vzpone in padce, sem končal na stopničkah. In zdaj, ko sem stopil nanje, lahko povem svoje mnenje, prej, ko nisem bil med najboljšimi, zaradi etike tega nisem mogel storiti. Razen Rogle so vse proge svetovnega pokala zelo slabo pripravljene, enostavno brez sreče pri žrebu številk na vrh ne moreš. V tem sistemu ene vožnje vse preveliko vlogo igra sreča, včasih je bolje imeti parno, včasih neparno številko. Fantje, s katerimi tekmujem, so mi danes rekli, da bi morali teptalca snega z Rogle pripeljati na vse tekme, tako bi bile tekme bolj regularne, razlik med progama ne bi bilo. Danes sem imel srečo s tem, na nekaterih drugih tekmah, vključno z olimpijskimi igrami, je nisem imel. Je pa tudi res, da mi konfiguracija proge tukaj zelo ustreza, v Winterbergu sem bil vedno dober," je po tekmi povedal Marguč.

Za slovenskimi deskarji je uspešna zima. Žan Košir, ki v Winterbergu ni nastopil, je v Pjongčangu v paralelnem veleslalomu osvojil bronasto kolajno, že svojo tretjo olimpijsko. Za štiri uvrstitve na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu pa sta poskrbela Marguč in Mastnak. Obema je uspelo po dvakrat, Mastnak pa je v Scuolu v Švici tudi dosegel premierno zmago.

Tudi Gloria Kotnik se je v Winterbergu poslovila v osmini finala, saj je bila hitrejša Rusinja Jekaterina Tudegeševa. Slovenska deskarka je bila v kvalifikacijah deseta, zato ni mogla izbirati proge. Po prvi kvalifikacijski vožnji, ko je deskala na modri progi, bila celo druga, na zeleni progi pa je postavila 17. čas. Na koncu je bila najboljša Nemka Selina Jörg, druga je bila Rusinja Alena Zavarzina, tretja pa Švicarka Julie Zogg. Fischnaller in Tudegeševa sta osvojila slalomska globusa. Veliki kristalni globus je v ženski konkurenci osvojila olimpijska prvakinja Ester Ledecka, ki je bila najboljša tudi v seštevku veleslaloma. Čehinja v Winterbergu ni nastopila.

