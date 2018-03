Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Marit Björgen se veseli nove zmage. Foto: EPA Dodaj v

Marit Björgen na maratonu do zmage iz ozadja

Zaostajala že več kot za pol minute

11. marec 2018 ob 13:16

Oslo - MMC RTV SLO

Ena najboljših smučark tekačic Marit Björgen je v Oslu dobila tek na 30 kilometrov v prosti tehniki s skupinskim štartom.

Nekaj časa je kazalo, da se Norvežanka tokrat ne bo borila za najvišja mesta, saj je po polovici proge zasedala sedmo mesto, za vodilno Američanko Jessico Diggins pa je zaostajala dobre pol minute. A Björgenova je najbolje porazdelila moči, kilometer pred cilje je ujela vodilno skupino in nato Digginsovo ugnala za 3,6 sekunde.

Tretja je bila še ena Norvežanka Ragnhild Haga, ki je za desetinko prehitela Charlotte Kallo.

30 km prosto (Ž), skupinski štart: 1. M. BJÖRGEN NOR 1:18:12,4 2. J. DIGGINS ZDA +3,6 3. R. HAGA NOR 4,3 4. C. KALLA ŠVE 4,4 5. A. JACOBSEN NOR 11,6 6. I. ÖSTBERG NOR 1:39,5 7. K. PARMAKOSKI FIN 1:51,7 8. S. BÖHLER NEM 2:10,2 9. T. STADLOBER AVT 2:11,6 10. E. ANDERSSON ŠVE 2:11,9

S. J.