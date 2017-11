Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Johannes Klaebo je zmagal drugič v dveh dneh, potem ko je bil v petek najhitrejši na šprinterski tekmi. Foto: Reuters Dodaj v

Marit Björgen že v šampionskem ritmu, Slovenci v ozadju

Johannes Klaebo zmagal drugič v dveh dneh

25. november 2017 ob 15:03

Ruka - MMC RTV SLO, STA

Marit Björgen je zmagovito začela tudi sezono 2017/18. V Ruki si je na 10-km tekmi v klasičnem slogu priborila že 111. zmago v karieri.

Švedinja Charlotte Kalla je zaostala 18 stotink sekund, druga Norvežanka Ingvild Flugstad pa je tekmo za drugo stopničko zmagovalnega odra izgubila za osem desetink sekunde.

Slovenke so se uvrstile v drugo polovico nastopajočih. Še najboljša je bila Anamarija Lampič na 47. mestu, Alenka Čebašek je bila 61., Lea Einfalt 80., Eva Urevc in Nika Razinger pa sta osvojili zadnji dve mesti - 88. in 89.

Björgnova je s 111 zmagami rekorderka v vseh smučarskih disciplinah. Svojevrsten svetovni rekord je na tekmi postavila tudi Nemka Steffi Böhler, ki je v svetovnem pokalu nastopila že na 322. tekmi, osvojila je 26. mesto, in je zdaj rekorderka po številu nastopov. Pred tem si je s 321 nastopi prvo mesto delila z Italijanom Giorgiom di Cento.

Pri moških je bil na 15 km najboljši 21-letni Norvežan Johannes Klaebo, ki je petkovi zmagi v sprintu dodal še uspeh na distanci. Njegov reprezentančni kolega Didrik Tönseth je zaostal 15,3 sekunde, Finec Iivo Niskanen pa 17,7.

Slovenci so bili nekonkurenčni. Miha Šimenc je osvojil 105. mesto, Janez Lampič pa 113. med 114 uvrščenimi tekmovalci. Miha Dolar je odstopil.

V nedeljo bosta v Ruki na sporedu zasledovalni tekmi.

10 km klasično (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 25:07,6 2. C. KALLA ŠVE +17,0 3. I. F. ÖSTBERG NOR 17,8 4. H. WENG NOR 34,0 5. T. STADLOBER AVT 36,4 6. R. HAGA NOR 38,2 ... 47. A. LAMPIČ SLO 2:14,0 61. A. ČEBAŠEK SLO 2:34,2 80. L. EINFALT SLO 3:32,2 87. E. UREVC SLO 4:27,8 88. N. RAZINGER SLO 5:08,4 Svetovni pokal, skupno (2/31): 1. S. NILSSON ŠVE 80 2. C. KALLA ŠVE 68 3. J. BELORUKOVA RUS 61 4. N. NEPRIJAJEVA RUS 60 5. S. BJORNSEN ZDA 54

