Max Franz v Lake Louisu presenetil favorite; Čater 31.

V nedeljo ob 20.00 superveleslalom

24. november 2018 ob 18:43,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 21:15

Lake Louise - MMC RTV SLO

Avstrijec Max Franz je presenetljivi zmagovalec uvodnega smuka nove sezone svetovnega pokala v Lake Louisu. Franz, ki ni sodil v najožji krog favoritov, je najboljši čas postavil s številko ena.

29-letni Franz je slavil z 28 stotinkami prednosti pred Italijanom Christofom Innerhoferjem, ki je imel štartno številko dve. Tretje mesto je pripadlo Italijanu Dominiku Parisu.

Za Franza je to druga zmaga v karieri, prvič je zmagal v Val Gardeni decembra 2016.

Prvi favorit oziroma najboljši smukač lanske zime Švicar Beat Feuz je osvojil šesto mesto.

Čater 31., Kline 40., Kosi 48. in Hrobat 60.

Od štirih Slovencev na štartu se nobenemu ni uspelo prebite med dobitnike točk. Še najbližje jim je bil 31. Martin Čater. Boštjan Kline je bil 40., Klemen Kosi 48. in Miha Hrobat 60.

V nedeljo bo v Lake Louisu še superveleslalom. Začetek ob 20.00. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.





ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (M) LAKE LOUISE, smuk

Končni vrstni red: 1. M. FRANZ AVT 1:46,18 2. C. INNERHOFER ITA +0,28 3. D. PARIS ITA 0,54 4. V. KRIECHMAYR AVT 0,57 5. J. CLAREY FRA 0,64 6. B. FEUZ ŠVI 0,67 7. T. DRESSEN NEM 0,78 8. A. L. SVINDAL NOR 0,80 . M. MAYER AVT 0,80 10. J. KRÖLL ZDA 1,04 11. S. NYMAN NOR 1,21 12. B. BENNETT ZDA 1,24 13. K. JANSRUD NOR 1,41 31. M. ČATER SLO 2,17 40. B. KLINE SLO 2,74 48. K. KOSI SLO 3,01 60. M. HROBAT SLO 3,68

A. V.