Mikaela Shiffrin v elitnem klubu že pri 23 letih

Dober nastop Ilke Štuhec: 9. mesto

Mikaela Shiffrin je z zmago na superveleslalomu v Lake Louisu postala sedma smučarka, ki je v svetovnem pokalu zmagala v vseh petih disciplinah. Ilka Štuhec je osvojila 9. mesto.

"Hitri" konec tedna v Lake Louisu je vendarle prinesel tudi ameriško slavje, čeprav je morala Lindsey Vonn zaradi poškodbe nastop odpovedati. Po dveh smukaških zmagah Nicole Schmidhofer je bilo danes vse v znamenju Mikaele Shiffrin. Smučala je izjemno, posebej v srednjem delu, ki ji je bil kot specialistki za tehnične discipline pisan na kožo. S številko 12 je za 83 stotink prevzela vodstvo pred Viktorio Rebensburg, ki je začela tekmo in bila na koncu tretja. Še najbolj se je izidu Shiffrinove približala Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki je zaostala 77 stotink.

Tina Maze: Dobrodošla v klubu

Le še šestim alpskim smučarkam je pred Shiffrinovo uspelo zmagati v slalomu, veleslalomu, superveleslalomu, smuki in kombinaciji: Petri Kronberger, Pernili Wiberg, Janici Kostelić, Anji Pärson, Lindsey Vonn in Tini Maze. Mazejeva (po Twitterju je že čestitala in zapisala: "Dobrodošla v klubu.") je manjkajoči košček smučarske nesmrtnosti sestavila 13. januarja 2013 (prav tako v superveleslalomu) pri 29 letih, Shiffrinova ima šest let manj. V svetovnem pokalu ima Mikaela Shiffrin že 46 zmag in prav mogoče je, da bo na 3. mestu večne lestvice na tretjem mestu še v tej sezoni ujela Vreni Schneider (55).

Še en spodbuden nastop Ilke Štuhec

Ilka Štuhec je osvojila deveto mesto. Po dveh smukih je po dolgi odsotnosti prvič tekmovala še v superveleslalomu in spet dokazala, da je hitro ujela stik z najboljšimi. Največ zaostanka si je nabrala v srednjem delu, v spodnjem pa je bila zelo hitra, hitrejša tudi od Shiffrinove. Izmed tekmovalk z višjim štartnimi številkami sta presenetili Ramona Siebenhofer, ki je le za stotinko zgrešila zmagovalni oder, in Kanadčanka Valerie Grenier (5. mesto). V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Mikaela Shiffrin že 237 točk prednosti pred prvo zasledovalko. Karavana se zdaj seli v Evropo, v soboto bo superveleslalom v St. Moritzu.

Izidi: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:19,41 2. R. MOWINCKEL NOR +0,77 3. V. REBENSBURG NEM 0,83 4. R. SIEBENHOFER AVT 0,84 5. R. MIRADOLI FRA 0,90 . A. VEITH AVT 0,90 7. L. GUT BEHRAMI ŠVI 0,98 8. S. VENIER AVT 1,00 9. I. ŠTUHEC SLO 1,07 10. N. SCHMIDHOFER AVT 1,09 11. F. BRIGNONE ITA 1,16 12. E. CURTONI ITA 1,25 13. M. GISIN ŠVI 1,26 14. T. WEIRATHER LIE 1,28 15. N. FANCHINI ITA 1,30 Skupno (7/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 489 2. M. GISIN ŠVI 251 3. N. SCHMIDHOFFER AVT 224 4. F. BRIGNONE ITA 223 5. R. MOWINCKEL NOR 214 6. P. VLHOVA SLK 196 7. W. HOLDENER ŠVI 161 8. T. WORLEY FRA 145 9. F. HANSDOTTER ŠVE 142 10. V. REBENSBURG NEM 138 ... 18. I. ŠTUHEC SLO 84 39. M. HROVAT SLO 35 54. M. FERK SLO 18

