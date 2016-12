Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V Santi Caterini je "orkanski" veter odpihnil moški smuk za svetovni pokal. Foto: Reuters

Močan veter odpihnil smuk v Santi Caterini

Tekmo večkrat prestavili, nato odpovedali

28. december 2016 ob 11:25,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 12:04

Santa Caterina - MMC RTV SLO

Moški smuk za svetovni pokal, ki bi moral biti na sporedu danes opoldne, je bil zaradi premočnega vetra odpovedan, so sporočili organizatorji tekme.

Zaradi (pre)močnega vetra so organizatorji najprej sprejeli odločitev, da skrajšajo smukaško progo. Tekma bi se morala začeti ob 11.45, nato pa so jo dvakrat prestavili - sprva na 12.15, potem na 12.45, nazadnje so jo odpovedali.

V smukaškem seštevku za svetovni pokal vodi Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je zbral 140 točk in 18 točk več od drugouvrščenega rojaka Kjetila Jansruda. Tretji je Avstrijec Max Franz (110 točk). V skupnem seštevku za veliki kristalni globus vodi Marcel Hirscher pred Jansrudom in Hernikom Kristoffersenom.

M. L.