Moški superveleslalom v Santa Caterini

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

27. december 2016 ob 08:48,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 11:00

Bormio - MMC RTV SLO

Santa Catarina gosti moški superveleslalom, ki bi moral biti v Lake Louisu v Kanadi, a je odpadel zaradi pomanjkanja snega. Na štartu so štirje Slovenci.

Boštjan Kline bo nosil številko 12, Klemen Kosi bo štartal kot 25., Martin Čater bo imel številko 42, Miha Hrobat pa številko 56.

Tretji moški superveleslalom v sezoni se je na progi Deborah Compagnoni začel ob 11. uri.

V sredo bo ob 11.45 smuk, v četrtek pa bo na programu še alpska kombinacija s superveleslalomom (10.30) in slalomom (14.00).

Štartna lista: 1 A. THEAUX FRA 2 T. GANONG ZDA 3 P. FILL ITA 4 A. SANDER NEM 5 D. PARIS ITA 7 K. JANSRUD NOR 9 A. A. KILDE NOR 11 C. JANKA ŠVI 12 B. KLINE SLO 13 M. MAYER AVT 14 C. INNERHOFER ITA 16 B. FEUZ ŠVI 19 M. HIRSCHER AVT ... 25 K. KOSI SLO 42 M. ČATER SLO 56 M. HROBAT SLO

R. K.