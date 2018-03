Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 28 glasov Ocenite to novico! Norvežanka Ragnhild Mowinckel je z dvema odličnima vožnjama dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: EPA Mowincklovi sta se na stopničkah pridružili še Nemla Viktoria Rebensburg (levo) in Američanka Mikaela Shiffrin (desno). Foto: EPA Tina Robnik je nastop v prvi vožnji končala že po nekaj vratcih, ko je padla in si strgala sprednjo križno vez. Kariero Robnikove so sicer zelo pogosto zaznamovale poškodbe. V zadnjih letih je imela težave z zapestjem in golenico, leta 2011 se je huje poškodovala v Crans Montani med treningom smuka pred mladinskim svetovnim prvenstvom, ko si je pri padcu zdrobila tri vretenca. Foto: EPA VIDEO Zadnji 4 nastopi na veles... VIDEO Finalna nastopa Hrovatove... VIDEO Padec Tine Robnik v Ofter... Dodaj v

Mowincklova do krstne zmage, Shiffrinovi veliki globus

Robnikova strgala sprednjo križno vez

9. marec 2018 ob 11:00,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 15:05

Ofterschwang - MMC RTV SLO

Norvežanka Ragnhild Mowinckel je ubranila najboljši položaj po prvi vožnji in v finalu dobila veleslalom za svetovni pokal v Ofterschwangu. Ana Drev je bila 12.

Mowincklova je izjemni sezoni, v kateri je osvojila dve srebrni olimpijski odličji v smuku in veleslalomu, dodala novo poglavje. V Ofterschwangu je prvič v karieri na tekmi svetovnega pokala stopila na najvišjo stopničko. Druga je bila Nemka Viktoria Rebensburg, tretja pa Mikaela Shiffrin. Američanka si je že zagotovila veliki kristalni globus.

Shiffrinova, ki ima 1573 točk, si je pred še preostalimi petimi tekmami nabrala več kot 600 točk zaloge pred prvo izzivalko Švicarko Wendy Holdener (970), ki je ne more več niti teoretično prehiteti.

"Doseči zadane cilje, to je neverjeten občutek. Trenutno sem zelo srečna, zelo sem zadovoljna s svojim smučanjem. Še naprej se bom trudila po najboljših močeh in smučala, kot znam," je po tekmi dejala presrečna 25-letnica iz Moldeja.

Mowincklova hitro do najhitrejšega časa

V prvi vožnji se je izkazalo, da je najboljša štartna številka 1. Imela jo je prav Mowincklova, ki sicer ni smučala perfektno, a je v cilj vseeno prispela z najhitrejšim časom. V orvem delu se ji je še najbolj približala vodilna v veleslalomskem seštevku za svetovni pokal Rebensburgova, ki je zaostala za dobre štiri desetinke (+0,44), tretja je bila s štartno številko 15 Italijanka Marta Bassino (+0,56). Na dobri poti je bila sicer tudi Shiffrinova, ki je bila pri prvih dveh merjenjih vmesnih časov najhitrejša, nato pa je v srednjem delu naredila napako, izgubila veliko hitrosti in ciljno črto kasneje prečkala s četrtim najhitrejšim časom (+0,60).

Tudi v finalu suverena

V finalu je Rebensburgova svoj nastop opravila z odliko, brez večjih napak je opravila z belo strmino in za osem stotink s prvega mesta izrinila Shiffrinovo. O končni zmagovalki je nato odločala Mowincklova, ki je sicer v zgornjem delu storila manjšo napako, a jo je popravila v srednjem delu, v katerem je znova pridobila nekaj prednosti, tudi v spodnjem delu je smučala suvereno, ob prihodu v cilj ne za dobrih šest desetink prevzela vodstvo za svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

Robnikova strgala sprednjo križno vez

Na tekmi so nastopile tudi štiri Slovenke, izmed njih se je najbolje odrezala Ana Drev, ki je bila po prvi vožnji 12., na tem mestu je tekmo tudi končala. Po prvi vožnji je bila 15. Meta Hrovat, v finalu je tri mesta izgubila in je bila na koncu 18. Tina Robnik in Ana Bucik sta odstopili.

Žal je Robnikova odstopila že po nekaj vratcih, ko ji je 'obrnilo' koleno, v bolečinah je obležala v snegu, slovensko alpsko smučarko so po daljši prekinitvi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Pregled je pokazal, da ima Robnikova strgano sprednjo križno vez. Okrevanje bo trajalo približno pol leta. V ponedeljek bo v domovini opravila pregled pri dr. Anžetu Kristanu, s katerim bo določila postopke nadaljnjega zdravljenja.

"Ani Drev nobena vožnja ni uspela čisto tekoče, brez napak oziroma kot bi želela. Vseeno mislim, da je to dober rezultat. Ob neidealnem razpletu biti 12. na svetu ni slabo. Ob neki normalni, napadalni vožnji pa seveda lahko meri precej višje. Je v takem stanju oziroma formi, da lahko konkurira najboljšim, a se ji mora iziti," je nastop Drevove ocenil glavni trener slovenske ženske ekipe Denis Šteharnik.

V soboto bo v Ofterschwangu še slalom.

Veleslalom (Ž), Ofterschwang

Končni vrstni red: 1. R. MOWINCKEL NOR 2:34,80 2. V. REBENSBURG NEM +0,66 3. M. SHIFFRIN ZDA 0,74 4. R. HAASER AVT 1,21 5. M. BASSINO ITA 1,39 6. F. HANSDOTTER ŠVE 1,63 7. N. HAVER-LOESETH NOR 1,64 8. M. MÖLGG ITA 2,00 9. K. LYSDAHL NOR 2,26 10. I. CURTONI ITA 2.34 ... 12. A. DREV SLO 2,60 18. M. HROVAT SLO 3,20 Odstop: Brignone, Goggia

Po 1. vožnji: 1. R. MOWINCKEL NOR 1:17,83 2 V. REBENSBURG NEM +0,44 3. M. BASSINO ITA 0,56 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,60 5. F. BRIGNONE ITA 0,74 6. F. HANSDOTTER ŠVE 1,05 7. K. LYSDAHL NOR 1,35 8. R. HAASER AVT 1,38 9. M. MÖLGG ITA 1,39 10. T. WORLEY FRA 1,44 ... 12. A. DREV SLO 1,56 15. M. HROVAT SLO 1,78 Odstop: Brunner, Vlhova, Robnik, Bucik

Skupni vrstni red (34/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.573 2. W. HOLDENER ŠVI 970 3. V. REBENSBURG NEM 847 4. R. MOWINCKEL NOR 815 5. P. VLHOVA SLK 814 6. T. WEIRATHER LIE 811 7. S. GOGGIA ITA 778 8. M. GISIN ŠVI 749 9. F. BRIGNONE ITA 717 10. F. HANSDOTTER ŠVE 697 ... 36. A. DREV SLO 198 46. A. BUCIK SLO 158 46. M. HROVAT SLO 158 52. T. ROBNIK SLO 144 55. M. FERK SLO 123

Veleslalom (8/9): 1. V. REBENSBURG NEM 582 2. T. WORLEY FRA 490 3. M. SHIFFRIN ZDA 481 4. R. MOWINCKEL NOR 371 5. F. BRIGNONE ITA 274 6. S. BRUNNER AVT 249 7. M. MÖLGG ITA 248 8. W. HOLDENER ŠVI 203 9. A. DREV SLO 198 10. S. HECTOR ŠVE 161 ... 11. M. HROVAT SLO 158 15. T. ROBNIK SLO 144 41. A. BUCIK SLO 10

Mitja Lisjak