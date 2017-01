Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Juki Ito je na tekmah svetovnega pokala prvič skočila na najvišjo stopničko. Foto: EPA Z rezultati sem kar zadovoljen, sploh z Emo, ki je v drugi seriji skočila na četrto mesto. Malo nam še nagaja zakrčenost, na tekmi potrebujemo še malo več sproščenosti. Ob posameznih skokih na treningu ali v kvalifikacijah vidim, da nam manjka še čisto malo, da prebijemo tisti kanček, ki nas loči do še boljših uvrstitev. A tako je. Tekma je bila poštena za vse tekmovalke, vreme pa presenetljivo lepo za Japonsko. Uvrstitve so lepe, še bolj všeč mi pa je, da so tekmovalke v drugi seriji še napredovale po rezultatski lestvici. Stane Baloh, glavni trener slovenske reprezentance. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na domači skakalnici prvenec Juki Ito, Ema Klinec tik pod odrom

Sara Takanaši še čaka na 50. zmago

14. januar 2017 ob 07:36

Saporo - MMC RTV SLO

Prvo tekmo smučark skakalk za svetovni pokal v Saporu je dobila Juki Ito. Za popolno domače slavje je z drugim mestom poskrbela Sara Takanaši. Ema Klinec je bila četrta.

22-letna Japonka, ki tako kot še nekaj izvrstnih skakalcev prihaja iz Šimokaveja na Hokaidu, kjer je tudi Saporo, je 11. v karieri stopila na oder za zmagovalke, prvič v karieri pa je zmagala. Itova se je četrtič v tej sezoni povzpela na stopničke, s tem pa se je tudi utrdila na drugem mestu skupnega seštevka. Zmaga je bila zanesljiva, saj je imela več kot 12 točk prednosti.

V tem še vedno prepričljivo vodi Takanašijeva. Izjemna Japonka je bila šele drugič letos premagana. Za 50. zmago v karieri bo imela priložnost že v nedeljo ob 3.00 po srednjeevropskem času, ko bo v Saporu še ena tekma, nato pa se skakalke selijo v Zao.

Klinčeva zadovoljna predvsem z drugim skokom

Tretje mesto je zasedla Norvežanka Maren Lundby, ki pa je imela pred četrto Emo Klinec že 13,5 točke prednosti. Najboljša Slovenka, ki je petič zapored tekmo končala v najboljši deseterici, je v finalu pridobila štiri mesta. V skupnem seštevku je zdaj šesta, četrto mesto pa je po drugem na zadnji tekmi v Oberstdorfu njena druga najboljša uvrstitev letos: "Moram reči, da sem s tekmo zelo zadovoljna, sploh z drugim skokom, ki mi je res dobro uspel. Prvi je bil malo zadržan, ker sem se na treningu in tudi v poskusni seriji še malo lovila in zato nisem šla tako samozavestno v tekmo. Nekaj ti ostane v podzavesti. Sem pa nato v prvi seriji naredila soliden skok, ki mi je dal točno vedeti, kaj moram narediti v drugi. Super, še toliko bolj vesela pa sem bila, ker je to pomenilo četrto mesto, kar je res dober rezultat."

Čeprav imajo Slovenke v ekipi nekaj zdravstvenih težav, saj razsaja gripa, so uspeh Klinčeve dopolnile Maja Vtič, ki je končala tik desetinko točke za deseterico, Špela Rogelj je bila 14., Urša Bogataj 23, Eva Logar, ki je prvič v tej sezoni osvojila točke, pa 25. Brez finala je ostala Nika Križnar, ki je bila 39.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. ITO JAP 95,0/96,0 254,3 2. S. TAKANAŠI JAP 93,0/92,0 242,1 3. M. LUNDBY NOR 94,5/90,5 236,9 4. E. KLINEC SLO 90,0/92,0 223,4 5. C. VOGT NEM 91,5/87,0 218,9 6. I. AVAKUMOVA RUS 90,0/88,5 216,9 7. K. ALTHAUS NEM 90,5/88,5 214,0 8. S. WÜRTH NEM 90,0/88,5 213,1 9. J. SEIFRIED. AVT 90,0/87,5 213,1 10. M. MALSINER ITA 90,0/92,5 211,0 11. M. VTIČ SLO 88,5/87,0 210,9 ... 14. Š. ROGELJ SLO 83,5/88,0 201,6 23. U. BOGATAJ SLO 84,0/83,5 187,9 25. E. LOGAR SLO 82,0/77,5 180,3 Brez finala: 39. N. KRIŽNAR SLO 76,0 71,8 SKUPNI VRSTNI RED Po sedmi tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 640 točk 2. J. ITO JAP 452 3. D. IRASCHKO AVT 332 4. I. AVAKUMOVA RUS 322 5. M. LUNDBY NOR 317 6. E. KLINEC SLO 294 7. J. SEIFRID. AVT 270 8. K. ALTHAUS NEM 233 9. M. VTIČ SLO 202 10. C. VOGT NEM 196 ... 17. Š. ROGELJ SLO 77 27. N. KRIŽNAR SLO 41 33. U. BOGATAJ SLO 27 40. E. LOGAR SLO 6



