Na Ljubnem bo nastopilo kar 11 slovenskih skakalk

24. januar 2018 ob 15:21

Ljubno - MMC RTV SLO, STA

Konec tedna se bodo na Ljubnem ob Savinji zbrale najboljše smučarske skakalke na svetu, na čelu z 'vražjimi' Slovenkami, tekma svetovnega pokala pa bo za elito zadnja pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu.

Pred domačimi navijači bo nastopilo rekordnih 11 slovenskih skakalk, organizatorji največ pričakujejo od Nike Križnar in Urše Bogataj. Glavni trener reprezentance Sten Baloh je razkril, da bo na Ljubnem nastopilo rekordnih 11 slovenskih skakalk, šesterica iz reprezentance A, v kateri so Bogatajeva, Križnarjeva, Ema Klinec, Špela Rogelj, Maja Vtič in Katja Požun, ter pet mladink (Jerneja Brecl, Katra Komar, Pia Mazi, Katja Markuta in Kaja Čoš Urbanija).

Ženski skoki se lepo razvijajo

"Lepo bi bilo, če bi se nam na Ljubnem vse 'poklopilo'. Nastopilo bo kar 11 tekmovalk, kar pomeni, da se ženski skoki pri nas lepo razvijajo. Od Ljubnega seveda pričakujem dobre rezultate, da bi se pokazali v kar najlepši luči, v preteklosti smo nekajkrat se, osvojili smo tudi zmago, ko je pred dvema letoma slavila Maja Vtič. Želim si stopničke, puncam povsem zaupam in upam, da bodo šle v takšnem ritmu, kot so ga imele na Japonskem, še naprej," je dejal Baloh, ki je pokazal zlasti na Križnarjevo in Bogatajevo, ki sta to sezono pokazali največ. "Obe omenjeni sta ta čas v najboljši formi, sam upam, da se bo tudi Maja (Vtič) na Ljubnem dokončno prebudila, da bo Špela (Rogelj) prikazala najboljše skoke v letošnji sezoni, Ema (Klinec) pa je tako ali tako vedno zraven," je dejal glavni trener slovenske ženske vrste, ki bo izmed teh deklet v soboto izbral četverico za nastop na OI-ju v Južni Koreji.

Največ pričakovanj od Križnarjeve

Pred ljubensko tekmo se največ pričakuje od Križnarjeve, ki je minuli konec tedna na Japonskem zgolj za 0,8 točke zaostala za svojimi prvimi stopničkami v svetovnem pokalu v karieri. "Res je le malo zmanjkalo, morda sem pa kaj prihranila še za Ljubno," je uvodoma v smehu dejala mlada skakalka, ki jo po Ljubnem skupaj s Klinčevo čaka sicer še nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu. "Vesela sem, da sem s svojimi skoki prišla na tako visoko raven. Upam, da bom takšne nastope prikazala tudi pred domačimi navijači," si želi še ne 18-letna skakalka.

Skakalnica je odlično pripravljena

"Priprave za letošnji svetovni pokal še nikoli niso bile tako težke kot letos, a skakalnica tudi še nikoli ni bila tako dobro pripravljena. Ta je že danes povsem nared, na njej so opravili že nekaj skokov. Vodja tekme Marko Mlakar ji je danes dal oceno 9,5 od 10 točk," je uvodoma dejal Rajko Pintar, predsednik organizacijskega odbora, in dodal, da je kljub težavam s pripravo skakalnice, zaradi katerih so se pojavile celo govorice o selitvi v Planico, vse pripravljeno za tekmo. "Hvala prostovoljcem, po težavah, ki smo jih imeli, se je včeraj na skakalnici povsem spontano zbralo 60 prostovoljcev s smučmi in lopatami, ki so poskrbeli, da je skakalnica res dobro pripravljena. Imamo še nekaj rezervnega snega, če bi ga slučajno potrebovali," je še razkril Pintar.

Požunova se poslavlja

Ob robu tekme je dolgoletna slovenska reprezentantka Požunova napovedala slovo od smučarskih skokov: "Na Ljubnem bom skočila zadnjič v karieri. Ta odločitev, ena najtežjih v mojem življenju, je v meni tlela dolgo časa. Odločila sem se, da bom kariero končala na Ljubnem. To je bila vedno ena mojih najljubših tekem, moja najljubša skakalnica, in zato mislim, da je pošteno, da se tu poslovim."

Skakalke v akciji že v petek

Že v petek bo na Ljubnem ob 12. uri najprej uradni trening, ob 14. sledijo kvalifikacije. Prva tekma bo v soboto ob 14. uri, v nedeljo pa se bo dogajanje s kvalifikacijami začelo ob 12.45, ob 14.00 pa sledi še druga tekma, zadnja svetovnega pokala pred OI-jem.

Dogajanje z Ljubnega boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2, Val 202 in na MMC-ju.

