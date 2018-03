Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je letos ubranil veliki kristalni globus in globusa v obeh tehničnih disciplinah. Foto: EPA

Na prvi progi Hirscher znova najhitrejši, Kranjec četrti

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

17. marec 2018 ob 09:41,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 09:58

Are - MMC RTV SLO

Alpski smučarji se v Åreju merijo na zadnjem veleslalomu letošnje sezone svetovnega pokala. Marcel Hirscher, dobtnik malega kristalnega globusa, vodi po prvi vožnji.

Avstrijec, ki si je tudi že zagotovil sedmo zaporedno skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, petič in četrtič zapored osvojil veleslalomski globus. V veleslalomskem seštevku sta na drugem in tretjem mestu Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault. Takšen je bil vrstni red tudi na olimpijskih igrah. V Pjongčangu se je tedaj s četrtim mestom izkazal Žan Kranjec, ki je trenutno šesti v seštevku discipline.

Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju



Hirscher si je na prvi progi, čeprav je na položnem delu napravil napako in izgubil kar nekaj časa, vseeno privozil pol sekunde naskoka. Najbolj se mu je približal Victor Muffat-Jeandet, devet stotink več pa je zaostal tretji Kristoffersen. S četrtim časom prve postavitve se je izkazal Kranjec, ki po polovici preizkušnje za Avstrijcem zaostaja 67 stotink. Tudi Kranjec je po nekaj direktnih vhodih v srednjem delu imel malce težav, ko je moral popravljati zavoje, a je bil vseeno dovolj hiter.

Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:13,89 2. V. MUFFAT JEANDET FRA +0,50 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,59 4. Ž. KRANJEC SLO 0,67 5. L. MEILLARD ŠVI 0,73 6. A. PINTURAULT FRA 0,91 7. L. K. NESTVOLD-H. NOR 1,36 8. M. OLSSON ŠVE 1,37 9. T. FANARA FRA 1,59 10. M. FELLER AVT 1,66 11. M. ODERMATT ŠVI 1,85 12. T. FORD ZDA 1,86 13. F. EISATH ITA 1,98 14. J. MURISIER ŠVI 2,01 15. L. DE ALIPRANDINI ITA 2,14

T. J.