Na torkovi tekmi v Lillehammerju pet slovenskih skakalcev

Semenič in Dežman prekratka

13. marec 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 18:37

Lillehammer - MMC RTV SLO

Karavana na turneji Raw Air se je preselila v Lillehammer, kjer bo na olimpijskem prizorišču iz leta 1994 v torek nastopilo pet slovenskih skakalcev.

Kvalifikacije je zanesljivo dobil Markus Eisenbicheler (140,5 metra). Drugo mesto je zasedel Richard Freitag, tretje pa vodilni v točkovanju norveške turneje in svetovnega pokala Stefan Kraft.

Najboljši Slovenec je bil Jernej Damjan na 11. mestu (136,5 m), Anže Lanišek je bil 13. (137 m), Peter Prevc pa 14 (131 m). Domen Prevc, ki se je po premoru in treningu v Planici vrnil v karavano, je v težkih razmerah pristal pri 118,5 metra, kar je bilo dovolj za 33. mesto. Na tekmo se je prebil tudi Jurij Tepeš na 37. mestu (121 m).

Anže Semenič in Nejc Dežman sta bila tik za petdesetrico uvrščenih na torkovo tekmo. Tekma bo v torek ob 17.00. Prenos ba na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. M. EISENBICH. NEM 140,5 163,1 2. R. FREITAG NEM 134,5 151,9 3. S. KRAFT AVT 130,5 151,8 4. A. WELLINGER NEM 131,0 151,4 5. R. JOHANSSON NOR 137,5 151,3 6. A. STJERNEN NOR 135,5 149,1 7. A. FANNEMEL NOR 139,0 148,9 8. R. KOUDELKA ČEŠ 135,5 147,1 9. J. A. FORFANG NOR 136,5 146,0 10. P. ZYLA POL 131,5 145,9 11. J. DAMJAN SLO 136,5 145,6 13. A. LANIŠEK SLO 137,0 141,4 14. P. PREVC SLO 131,0 140,9 33. D. PREVC SLO 118,5 123,4 37. J. TEPEŠ SLO 121,0 120,8 Brez nastopa na tekmi: 50. A. SEMENIČ SLO 120,0 112,7 52. N. DEŽMAN SLO 114,0 105,8

Vrstni red (3/10): točke 1. S. KRAFT AVT 671,8 2. A. WELLINGER NEM 651,3 3. M. EISENBICH. NEM 622,3 4. P. ZYLA POL 619,4 5. P. PREVC SLO 613,7 6. A. STJERNEN NOR 612,9 7. D. ITO JAP 609,4 8. D. A. TANDE NOR 608,5 9. M. HAYBÖCK AVT 603,7 10. J. A. FORFANG NOR 600,5 ... 23. J. DAMJAN SLO 513,4 24. T. BARTOL SLO 504,2 26. N. DEŽMAN SLO 418,5 38. J. TEPEŠ SLO 308,2 57. A. SEMENIČ SLO 304,1

Po 22. tekmi (od 27): 1. S. KRAFT AVT 1.320 točk 2. K. STOCH POL 1.289 3. D. A. TANDE NOR 1.155 4. A. WELLINGER NEM 928 5. M. KOT POL 907 6. D. PREVC SLO 899 7. M. HAYBÖCK AVT 687 8. M. FETTNER AVT 654 9. M. EISENBICH. NEM 647 10. P. PREVC SLO 574 ... 22. J. TEPEŠ SLO 253 29. J. DAMJAN SLO 117 34. A. LANIŠEK SLO 85 40. C. PREVC SLO 67 50. A. SEMENIČ SLO 19 66. B. PAVLOVČIČ SLO 3

