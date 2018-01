Najboljši deskarji na Rogli, v slovenskem taboru upajo na stopničke

Marguč je optimističen pred domačima tekmama, saj je letos že dokazal, da je hiter in blizu najboljšim, kar je zanj eno breme manj. Kot je dejal, se ne bo osredotočil zgolj na rezultat, pač pa predvsem na to, da bo vsak dan odpeljal šest vrhunskih voženj, rezultat pa bo prišel sam od sebe. Foto: BoBo

Marguč in Košir spet v akciji

16. januar 2018 ob 16:25

Zreče - MMC RTV SLO, STA

Kot je povedal selektor reprezentance Izidor Šušteršič, je njihova edina želja pred letošnjo Roglo osvojiti mesto na stopničkah, saj so naši deskarji na ravni najboljših v svetovnem merilu, vendar izločilni boji lahko pomenijo loterijo, veliko pa je odvisno tudi od kvalifikacij. "Polovica ekipe je že dokazala, da je tega sposobna, na drugo polovico pa še čakamo in Rogla bo za njih odlično prizorišče, da pokažejo, kaj zmorejo," je na današnji novinarski konferenci na Rogli dejal Šušteršič, ki bo na obeh tekmah tokrat računal na Marguča, Koširja, Jureta Hafnerja in Tima Mastnaka, v ženski konkurenci pa z nekaj nižjimi cilji tudi na Glorio Kotnik, Ivo Polanec in Saro Goltes.

Marguč je optimističen pred domačima tekmama, saj je letos že dokazal, da je hiter in blizu najboljšim, kar je zanj eno breme manj. Kot je dejal, se ne bo osredotočil zgolj na rezultat, pač pa predvsem na to, da bo vsak dan odpeljal šest vrhunskih voženj, rezultat pa bo prišel sam od sebe. "Seveda je super občutek stati na stopničkah, a je ta občutek prekratek. Premalo časa smo na stopničkah. Veliko lepše je potem pozneje, ko ugotoviš, da si nekaj dosegel," je še dodal Marguč, ki si zaradi izenačene konkurence v tej sezoni ne upa napovedovati favoritov, računa pa, da bodo vsi finalisti v manj kot sekundi.

Mastnaku se v tej sezoni še ni uspelo uvrstiti med finaliste, je pa bil temu večkrat zelo blizu. Že nekajkrat je dokazal, da se na domačem terenu znajde dobro, zato računa, da bi Rogla lahko bila njegova odskočna deska za olimpijske igre. "Kljub temu se bom osredotočil na ti dve tekmi, ne toliko na olimpijske igre, kar bo boljše zame. Večkrat sem že dokazal, da sem lahko tukaj kos najboljšim. Nikogar me ni strah in komaj že čakam na soboto."

Strah organizatorjev zaradi močnega sneženja

Organizatorji so na tekmo že popolnoma pripravljeni, snega je dovolj, kot je povedal vodja tekmovanja Aleš Slapar, se nekoliko bojijo zgolj napovedi o močnejšem sneženju konec tedna. Tekma po njegovih zagotovilih zaradi tega ne bo ogrožena, bo pa to od njih zahtevalo dodatne napore pri pripravi proge.

"Proga je dobro utrjena, saj je že več kot mesec dni v stanju za izvedbo tekme. Napoved je res neugodna in kaže na pol metra novega snega, kar pomeni, da proge zagotovo ne bomo mogli postaviti že v petek popoldne, pač pa bomo ponoči s teptalnimi stroji morali začeti odstranjevati odvečen sneg," je dejal Slapar.

Tekma se bo s kvalifikacijami v soboto in nedeljo začela ob desetih zjutraj, finalne vožnje pa bodo potekale od 14.30 dalje. Prenos z Rogle si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.