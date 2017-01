Nilssonova ubila dve muhi na en mah

Na štartu brez Slovencev

7. januar 2017 ob 14:36,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 15:25

Val di Fiemme - MMC RTV SLO

Švedska smučarka tekačica Stina Nilsson je zmagovalka teka na 10 kilometrov klasično v Val di Fiemmeju, šeste etape na novoletni turneji.

Nilssonova je slavila pred Finko Anne Kylloenen in rojakinja Charlotte Kalla. Nilssonova je s tem prevzela tudi vodstvo na novoletni turneji. Na nedeljski zadnji etapi bo branila 19 sekund naskoka pred Norvežanko Heidi Weng, ki je bila tokrat sedma.

Ob 15.30 se bodo v Val di Fiemmeju pomerili še moški na 15 kilometrov. Vodi Rus Sergej Ustjugov pred Norvežanom Martinom Sundbyjem in Švicarjem Dariem Cologno.

SVETOVNI POKAL TOUR DE SKI, Val di Fiemme 10 km (Ž) klasično: 1. S. NILSSON ŠVE 30:20,8 2. A. KYLLOENEN FIN +3,0 3. C. KALLA ŠVE 3,7 4. K. PARMAKOSKI FIN 9,4 5. T. STADLOBER AVT 10,1 Slovenk ni bilo na štartu. Vrstni red po 6. etapi (od 7): 1. S. NILSSON ŠVE 1:53:45,9 2. H. WENG NOR +19,2 3. K. PARMAKOSKI FIN 53,9 4. I.-F. ÖSTBERG NOR 1:23,3 5. J. DIGGINS ZDA 1:56,5 ... . A. LAMPIČ SLO 7:38,6 . A. ČEBAŠEK SLO 9:24,4

Slovenskih tekmovalcev ni bilo na štartu.

A. V.