Norveška turneja: Po prvi seriji na vrhu trije Poljaki

V finalu trije Slovenci

13. marec 2018 ob 16:58,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 17:58

Lillehammer - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci so zbrani v Lillehammerju, kjer se od 17.00 merijo na peti preizkušnji norveške oziroma t. i. Raw Air turneje. Po prvi seriji je Peter Prevc deseti.

Vodi Poljak Kamil Stoch pred rojakoma Dawidom Kubackim in Stefanom Hulo. Izmed Slovencev sta se v finale uvrstila še Tilen Bartol na 19. mestu in Nejc Dežman na 29.

V skupnem seštevku turneje (4/10), v katerem štejejo tudi skoki iz kvalifikacij, vodi Stoch pred Norvežanoma Robertom Johanssonom in Johannom Andrejem Forfangom.

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 140,5 153,0 2. D. KUBACKI POL 139,0 138,6 3. S. HULA POL 139,5 136,2 4. R. FREITAG NEM 135,0 136,1 5. R. JOHANSSON NOR 137,0 134,9 6. J. A. FORFANG NOR 137,0 134,4 7. S. KRAFT AVT 135,5 134,3 8. D. A. TANDE NOR 135,5 133,6 9. A. STJERNEN NOR 134,5 133,1 10. P. PREVC SLO 134,5 131,7 ... 19. T. BARTOL SLO 131,0 121,1 29. N. DEŽMAN SLO 128,0 115,3 ------------ zunaj finala: ------------ 35. T. ZAJC SLO 124,0 108,5 40. J. DAMJAN SLO 121,5 105,8 48. A. SEMENIČ SLO 110,5 83,0





Dogajanje iz Lillehammerja spremljajte v spodnjih aplikaciji in v neposrednem prenosu.

A. V., M. R.