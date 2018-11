Boštjan Kline je smučal zelo solidno in osvojil 18. mesto. V Lake Louisu je bil do zdaj boljši le pred tremi leti, ko je bil (prav tako na superveleslalomu) 14. Foto: Reuters Kjetil Jansrud, lanski dobitnik malega kristalnega globusa v superveleslalomu, je tudi novo sezono v tej disciplini začel idealno. Foto: Reuters VIDEO Super G: Nastopa Klineta... Dodaj v

Norveška v Lake Louisu z Jansrudom nadaljevala niz zmag

Boštjan Kline 18.

25. november 2018 ob 20:01,

Lake Louise - MMC RTV SLO

Kjetil Jansrud je preprečil še tretjo avstrijsko zmago na uvodu v novo smučarsko sezono. Za 14 stotink je premagal Vincenta Kriechmayrja. Slovenci so pustili precej boljši vtis kot v soboto.

Na uvodnem superveleslalomu sezone svetovnega pokala je v Lake Louisu Norveška, ki na sobotnem smuku ni imela razloga za veselje, tako nadaljevala prevlado, ki se je začela leta 2011. Od takrat je na superveleslalomih na tem kanadskem prizorišču štirikrat zmagal Aksel Lund Svindal (danes je bil peti), trikrat pa Jansrud (2014, 2017, 2018).

Tveganje se je obrestovalo

"Rekel sem si, da moram smučati na polno in to mi je uspelo. Kriechmayr (nastopil je s številko 7, Jansrud pa z 9; op. a.) je namreč v odlični formi, videl sem ga, kako je odsmučal Coaches Corner, Fishnet in strmino in mislil sem si, da nimam prav veliko možnosti. Zato sem moral tvegati in izteklo se je za nekaj stotink," je povedal Jansrud. V skupnem seštevku svetovnega pokala je vodstvo prevzel Kriechmayr, 10 točk zaostaja Jansrud.

Do točk Kline in Čater

Slovenci so po včerajšnji ničli v idiličnem zimskem vremenu (na štartu je bilo minus 10 stopinj) nastopili veliko bolje, dva pa sta osvojila točke: Boštjan Kline, ki v Lake Louisu nikoli ni blestel, je bil 18., Martin Čater pa 20. Klemen Kosi je prve točke sezone zgrešil za enajst stotink. Kariero je končal Kanadčan Eric Guay, dvakratni svetovni prvak in zmagovalec petih tekem svetovnega pokala.

Končni vrstni red: 1. K. JANSRUD NOR 1:33,52 2. V. KRIECHMAYR AVT +0,14 3. M. CAVIEZEL NEM 0,21 4. H. REICHELT AVT 0,44 5. A. L. SVINDAL NOR 0,57 6. M. MAYER AVT 0,65 7. A. THEAUX FRA 0,88 8. A. S. SEJERSTED NOR 0,89 9 T. DRESSEN NEM 0,94 10. B. FEUZ ŠVI 0,97 11. C. WALDER AVT 0,99 12. A. A. KILDE NOR 1,01 . R. COCHRAN SIEGLE ZDA 1,01 ... 18. B. KLINE SLO 1,43 20. M. ČATER SLO 1,46 35. K. KOSI SLO 2,07 39. M. HROBAT SLO 2,59 Svetovni pokal skupno (3/41): 1. V. KRIECHMAYR AVT 130 2. K. JANSRUD NOR 120 3. M. FRANZ AVT 100 . M. HIRSCHER AVT 100 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 80 . C. INNERHOFER ITA 80 7. A. L. SVINDAL NOR 77 8. M. MAYER AVT 72 9. D. PARIS ITA 70 10. M. CAVIEZEL ŠVI 67 ... 45. Š. HADALIN SLO 13 . B. KLINE SLO 13 49. M. ČATER SLO 11

