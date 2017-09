Nova geometrija veleslalomskih smuči ne bo prinesla revolucije

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najboljši slovenski smučarji v hitrih disciplinah so se vrnil s treninga na južni polobli, v Čilu pa so še vedno specialisti za hitre discipline in z njimi tudi Ilka Štuhec. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Na novinarski konferenci na sedežu SZS-ja so vsi poudarjali, da so v Argentini odlično trenirali. Zdaj sledi piljenje forme na evropskih ledenikih. Premiera svetovnega pokala bo tudi tokrat v Söldnu. Ženski veleslalom bo 28. oktobra, moški dan pozneje. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

11. september 2017 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Imamo poletne svetovne prvake, kot jim rečemo, a pozimi ne pridejo med deset," trener moške smučarske ekipe Klemen Bergant odgovarja na vprašanje, ali so imeli Slovenci med pripravami že kakšne primerjave s tekmeci.

Sporočilo je zgovorno. Hiter bo treba biti pozimi, le to šteje. Vseeno je zelo dobrodošlo, da je bil najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec med treningom v Ushuai konkurenčen francoski reprezentanci in da je velik korak naprej v tej disciplini naredil tudi Štefan Hadalin.

"Fantje bodo morali biti še močnejši"

"S tem, kar smo v treh tednih in pol naredili v Argentini, sem zadovoljen. Sneg je bil večinoma odličen, tam je bila tudi francoska veleslalomska ekipa, ki je morda najmočnejša na svetu," je povedal odgovorni trener za tehnične discipline Klemen Bergant, ki ne pričakuje revolucije v veleslalomu, ker bodo tekmovalci smučali na smučeh s krajšim stranskim lokom. "Smuči dovoljujejo krajše zavoje. Hitrosti so večje in fantje bodo morali biti še močnejši. Za Žana Kranjca se ne bojim."

V veleslalomu napreduje tudi Štefan Hadalin, ki je bil prvič v Ushuaii in je po Bergantovem mnenju pokazal velik napredek v veleslalomu: "Prepričan sem, da bo letos osvajal točke svetovega pokala. Z novimi smučmi se je takoj bolje smučal kot prej. Pri slalomu je moral poiskati še prave nastavitve, kar mu je s serviserjem uspelo, tako da se je smučal že zelo spodobno. Težav s hrbtom ni imel, sicer pa je bil zraven tudi fizioterapevt."

Tudi tekmovalci so zadovoljni s trenutno pripravljenostjo. "Trenirali smo s Francozi in Italijani. S formo sem zadovoljen. Prvi teden sem se še malo lovil, potem pa sem dobro smučal in imam prave občutke. Prehod na smuči s krajšim lokom ni bila pretežek. Linija je bolj direktna, smučka naredi krajši zavoj," je povedal Žan Kranjec, ki želi v novi sezoni redno nastopati tudi na slalomskih tekmah svetovnega pokala. Vesel je, da se mu je na smučeh znamke Rossignol pridružil Štefan Hadalin, tudi serviserja imata istega.

"Dobrodošlo je, saj si lahko izmenjava informacije. Letos so nove smuči in je lažje, če ti nekdo, ki je na istem materialu, pove svoje občutke."

Za zdaj naredili več kot lani

Slovenska moška reprezentanca za tehnične discipline bo formo v nadaljevanju priprav pilila na evropskih ledenikih. Naslednji ponedeljek odhaja na trening v Saas Fee in upa, da ne bo tako kot poleti, ko se je zaradi slabega vremena trening ponesrečil. Trenutno imajo fantje "v nogah" 31 dni na snegu, če upoštevamo še pomladanski trening v Banskem. Bergant: "Po številkah in tudi po kakovosti izvedbe smo naredili več kot lani. Uvodna tekma v Söldnu je sicer teden pozneje kot prejšnja leta. Imamo še dovolj časa in upam, da bo vreme ugodno in da bomo še nadgradili vse skupaj."

Šteharnik pohvalil dekleta

Na novinarski konferenci, ki jo je Smučarska zveza Slovenije pripravila ob vrnitvi smučarjev iz Argentine, je bil optimistično razpoložen tudi Denis Šteharnik, ki bedi nad žensko "tehnično" reprezentanco: "Trening je bil zelo uspešen, realizirali smo večino zastavljenih ciljev. V 25 dneh smo smučali 21 dni, kar je zelo veliko. Če hočeš tak trening zdržati do konca, moraš biti izredno dobro kondicijsko pripravljen. Dekleta lahko zelo pohvalim, težav ni bilo, se je pa pokazalo, da smo imeli prvič, pa sem bil tam že šestkrat, s seboj kondicijskega trenerja in fizioterapevta. Punce so imele popolno oskrbo. V nadaljevanju nas čaka še piljenje forme."

Bucikova trenirala tudi na moških postavitvah

Ana Bucik, po slovesu Tine Maze najboljša slovenska slalomistka, je prav tako pohvalila razmere v Argentini: "Mislim, da je bil to moj najuspešnejši trening na južni polobli. Velik poudarek sem dala veleslalomu in superveleslalomu. Naredila sem velik korak naprej. Slalom sicer še ni tam, kjer bi si želela, a časa do prvih tekem je še ogromno. Trenirala sem tudi s fanti in preizkusila težje postavitve."

Ana Drev po težavah s kolenom trenira po prilagojenem programu in še ni jasno, ali bo lahko nastopila v Söldnu ali ne.

Tomaž Okorn