Nova priložnost za Klineta in Štuhčevo

Superveleslalom ob 10.30, smuk ob 12.00

25. februar 2017 ob 07:34

Crans Montana/Kvitfjell - MMC RTV SLO

Potem ko je slovensko smučanje včeraj slavilo zmago Boštjana Klineta in drugo mesto Ilke Štuhec, imata najboljša slovenska smučarja danes novi priložnosti za vrhunski uvrstitvi.

Alpski smučarji bodo v Kvitfjellu vozili nov smuk za točke svetovnega pokala (štart bo ob 12. uri), medtem ko bodo smučarke v Crans Montani tekmovale na superveleslalomu, ki se bo začel ob 10.30. Ilka Štuhec ima številko pet.

Prenosa obeh tekem bosta na TV SLO 2 in na MMC-ju.

KVITFJELL, smuk (M), štartna lista 1 T. GANONG ZDA 2 R. BAUMANN AVT 3 A. THEAUX FRA 4 V. KRIECHMAYR AVT 5 K. JANSRUD NOR 6 P. KUENG ŠVI 7 P. FILL ITA 8 J. CLAREY FRA 9 E. GUAY KAN 10 M. OSBORNE-PARADIS KAN 11 B. KLINE SLO 12 A.-A. KILDE NOR 13 B. FEUZ ŠVI 14 M. FRANZ AVT 15 D. PARIS ITA ... 41 K. KOSI SLO 44 R. PERKO SLO 45 M. ČATER SLO CRANS MONTANA, super-G (Ž), št. lista: 1 K. KLING ŠVE 2 M. SHIFFRIN ZDA 3 S. VENIER AVT 4 J. SCHNARF ITA 5 I. ŠTUHEC SLO 7 T. WEIRATHER LIE 9 N. SCHMIDHOFER AVT 11 E. CURTONI ITA 13 V. REBENSBURG NEM 14 T. WORLEY FRA 15 S. GOGGIA ITA 16 E. GÖRGL AVT 17 L. VONN ZDA 18 F. SUTER ŠVI 19 F. BRIGNONE ITA 20 C. SUTER ŠVI ... 54 M. FERK SLO

T. O.