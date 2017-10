Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kakšno kazen bo dobila Teja Gregorin, še ni znano, skoraj gotovo pa to pomeni, da je njena kariera končana. Foto: BoBo Jani Dvoršak, direktor Slovenske protidopinške agencije, se boji, da bodo novi postopki odkrivanja dopinga v prihodnje razkrinkala še kakšnega slovenskega grešnika. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Odziv Gregorinove na pozitiven dopinški test: Iskreno se vsem opravičujem Dodaj v

Nove metode odkrivanja dopinga goljufom še dolgo ne bodo pustile spati

Jani Dvoršak: "To so šoki, ki name slabo vplivajo"

26. oktober 2017 ob 16:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pozitivni dopinški test Teje Gregorin je lahko le rezultat naklepne odločitve, pravi direktor SLOADA Jani Dvoršak, ki je kar malo presenečen, da Gregorinova ni (tako kot je to ob takšnih razkritjih običajno) zanikala jemanja dopinga.

Direktor Slovenske protidopinške agencije (SLOADO) prav vsak slovenski primer dopinga doživlja boleče in tako je sprejel tudi novico, da je bila biatlonka Teja Gregorin na olimpijskih igrah 2010 dopingirana: "Kar zvija te v želodcu. To so šoki, ki name slabo vplivajo. Vsak takšen primer gre v škodo ne le športnika, ampak športa nasploh. To ni prijetno."



V vzorcu urina Teje Gregorin so odkrili vsebnost prepovedane substance - metabolit rastnega hormona. "Gre za sproščujoči peptid, za dele posameznih aminokislin. Ta peptid aktivira proces proizvodnje rastnega hormona v organizmu. Takšna stimulacija je prepovedana. Rastni hormon je endogen, proizvaja ga organizem, zato so ti peptidi na seznamu prepovedanih snovi."

Bi lahko bil kakšen dvom o testiranju, bi se lahko Gregorinova izgovarjala, da je snov v telo dobila s kakšnim prehranskim dodatkom, kjer ni dobro prebrala navodila? "Ne! Gre za hormone, ki jih uvrščamo med nespecifične snovi, in če se znajdejo v telesu, je to lahko le rezultat naklepne odločitve. Naključja ne more biti."

MOK lahko kaznuje do 10 let stare grehe

Morda se komu zdi nenavadno, da je Mednarodni olimpijski komite šele zdaj dokazal jemanje dopinga, če vemo, da so Teji Gregorin vzorec vzeli že leta 2010. Zakaj testiranja za nazaj? "To je ena od pomembnih strategij Svetovne protidopinške agencije - da lahko v obdobju do osmih ali celo desetih let pristojna organizacija izvaja nadaljnja testiranja ali retestiranja vzorca. Z leti so nekatere tehnike tako izpopolnjene, odkrijejo pa tudi nove tehnike, da stare vzorce na podlagi teh novih tehnik spet analizirajo in ugotavljajo prisotnost prepovedanih substanc. MOK tako že vrsto let hrani stare vzorce, tako da goljufi slabo spijo daljše obdobje, ne le v času tekmovanj."

"Bojim se, da lahko ti novi postopki odkrivanja pozitivnih vzorcev v prihodnje razkrijejo še več pozitivnih primerov," pravi Dvoršak.

Bo obdržala medaljo iz Sočija?

Primer Teje Gregorin meče slabo luč na vso njeno kariero in postavlja pod vprašaj njeno olimpijsko medaljo v Sočiju 2014. Bi se lahko zgodilo, da bi ji to medaljo vzeli? "To je težko vprašanje, menim pa, da bodo sankcije takšne, da ji bodo črtali rezultate, ki jih je dosegala do dve leti po Vancouvru." V tem primeru bi Gregorinova bronasto medaljo iz Sočija obdržala.

Teja Gregorin oziroma Smučarska zveza Slovenije sta se na novico odzvali z novinarsko konferenco, na kateri je 37-letna športnica prebrala izjavo in dodala, da sprejema začasni suspenz in da bo sodelovala v postopkih, ki sledijo. Opravičila se je tudi vsem, ki jih je s svojim ravnanjem prizadela.

"Upam, da bo sodelovala z nami"

Takšen odziv je v zgodovini slovenskih (no, tudi svetovnih) dopinških primerov redek. Večina športnikov namreč ostro zanika, da bi bili dopingirani. "Tudi sam sem tako razumel njeno izjavo, kar me preseneča. Upam, da bo sodelovala z nami, to je navsezadnje tudi možnost za njeno kasnejšo rehabilitacijo," nam je še povedal Dvoršak.

Tomaž Okorn